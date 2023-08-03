https://sputnik-georgia.ru/20230803/belyy-dom-ne-dovolen-ponizheniem-reytinga-ssha-agentstvom-fitch--280844360.html

Белый дом не доволен понижением рейтинга США агентством Fitch

Белый дом не доволен понижением рейтинга США агентством Fitch

Агентство Fitch связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной в последние два десятилетия 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T17:05+0400

2023-08-03T17:05+0400

2023-08-03T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Белый дом не согласен с понижением агентством Fitch рейтинга США и винит в экономических проблемах республиканцев, заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА".По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".Как заявила Жан-Пьер, угрозой для экономики США остается "экстремизм со стороны республиканских чиновников", которые мешают экономическим инициативам Байдена.Соруководитель Fitch Ratings по Северной и Южной Америке Ричард Фрэнсис в интервью телеканалу CNBC сообщил, что агентство связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной в последние два десятилетия."Мы ожидаем роста дефицита бюджета в течение следующих трех лет... Основные цифры весьма отрицательные", - сказал Фрэнсис.В последний раз рейтинг США был понижен агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года тоже с AAA до AA+ (каким он и остается до сих пор).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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