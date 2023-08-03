https://sputnik-georgia.ru/20230803/belyy-dom-ne-dovolen-ponizheniem-reytinga-ssha-agentstvom-fitch--280844360.html
Белый дом не доволен понижением рейтинга США агентством Fitch
Белый дом не доволен понижением рейтинга США агентством Fitch
Агентство Fitch связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной в последние два десятилетия 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T17:05+0400
2023-08-03T17:05+0400
2023-08-03T17:05+0400
в мире
новости
политика
экономика
сша
fitch ratings
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23681/70/236817042_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_667c3abcf3db6cf7308eda24a908d69b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Белый дом не согласен с понижением агентством Fitch рейтинга США и винит в экономических проблемах республиканцев, заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА".По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".Как заявила Жан-Пьер, угрозой для экономики США остается "экстремизм со стороны республиканских чиновников", которые мешают экономическим инициативам Байдена.Соруководитель Fitch Ratings по Северной и Южной Америке Ричард Фрэнсис в интервью телеканалу CNBC сообщил, что агентство связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной в последние два десятилетия."Мы ожидаем роста дефицита бюджета в течение следующих трех лет... Основные цифры весьма отрицательные", - сказал Фрэнсис.В последний раз рейтинг США был понижен агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года тоже с AAA до AA+ (каким он и остается до сих пор).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23681/70/236817042_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_15ca0e7c41d82984852402a553f8e807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, экономика, сша, fitch ratings, джо байден
в мире, новости, политика, экономика, сша, fitch ratings, джо байден
Белый дом не доволен понижением рейтинга США агентством Fitch
Агентство Fitch связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной в последние два десятилетия
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Белый дом не согласен с понижением агентством Fitch рейтинга США и винит в экономических проблемах республиканцев, заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА".
"Мы категорически не согласны с этим решением", - говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер.
По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".
Как заявила Жан-Пьер, угрозой для экономики США остается "экстремизм со стороны республиканских чиновников", которые мешают экономическим инициативам Байдена.
Соруководитель Fitch Ratings по Северной и Южной Америке Ричард Фрэнсис в интервью телеканалу CNBC сообщил, что агентство связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной в последние два десятилетия.
По его словам, в пользу такого вывода свидетельствует произошедший в январе 2021 года штурм Капитолия, а также постоянные споры по поводу повышения предела лимита госзаимствований.
"Мы ожидаем роста дефицита бюджета в течение следующих трех лет... Основные цифры весьма отрицательные", - сказал Фрэнсис.
В последний раз рейтинг США был понижен агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года тоже с AAA до AA+ (каким он и остается до сих пор).