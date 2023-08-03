День арбуза: интересные факты и как выбрать самый сладкий арбуз
© photo: Sputnik / Yuri Somov / Перейти в фотобанкАртист кино Евгений Моргунов и артист цирка Олег Попов
© photo: Sputnik / Yuri Somov/
Мало кто знал, что 3 августа в разных странах мира отмечают один из самых вкусных и сладких праздников – День арбуза
Вкусный, сладкий, сочный, низкокалорийный – чем не заслужил праздник в честь себя? Кстати, праздник ведет историю из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day).
Оказалось, что Америка на первом месте по поеданию арбузов в мире. В связи с этим Sputnik Грузия решил рассказать читателям несколько интересных фактов об арбузе, а также, что самое главное (!), как выбрать самый вкусный и спелый арбуз.
Факт №1. История
Начнем с того, что арбуз – растение африканского происхождения, дикая форма которого встречается и сегодня. Впервые он был выращен в Древнем Египте и, соответственно, эта древняя страна считается его первым производителем.
Арбузы на прилавке
Однако у данной бахчевой культуры и в Грузии очень долгая история. Она упоминается еще в исторических источниках VII века, но, скорее всего, была завезена гораздо раньше.
Факт №2. Размер не главное
Несмотря на свои внушительные размеры, арбуз уступает в содержании воды огурцу – около 90% против 95%.
Факт №3. "Чудодейственный" арбуз
Если на 90% арбуз состоит из воды, то в остальном - из сахара (фруктоза) – на 100 г мякоти примерно 5-10 г сахара, что зависит от сорта. Арбуз также богат витаминами и минералами - витамины А, C, E и группы B, а также магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий.
© photo: Sputnik / Sergei Petrukhin / Перейти в фотобанкСтуденческий отряд института во время сельскохозяйственных работ в Астраханской области
Студенческий отряд института во время сельскохозяйственных работ в Астраханской области
© photo: Sputnik / Sergei Petrukhin/
Плод часто употребляют, когда хотят сбросить вес (всего примерно 30 ккал в 100 г), и чтобы снизить уровень холестерина при болезнях сердца.
Также говорят, что арбуз помогает бороться с онкологией. Дело в том, что в красной мякоти содержится много ликопина – антиоксиданта, уменьшающего риск возникновения онкологии легких, желудка и предстательной железы.
Факт №4. Съедобен весь
Еще один плюс арбуза – он съедобен буквально весь – из кожуры, а точнее белой корки арбуза, часто делают варенье и джем, и не только!
В Китае, например, кожуру арбуза принято тушить, мариновать и жарить, что касается косточек, то обычно их жарят. Говорят, что на вкус они напоминают тыквенные.
© Алена СавельеваКартины Нателлы Тоидзе "Арбуз на черном" и "Арбузы на красном"
Картины Нателлы Тоидзе "Арбуз на черном" и "Арбузы на красном"
© Алена Савельева
Кстати, о косточках, если кого-то в детстве пугали, что глотать косточки совсем нельзя, так как вызывает аппендицит, то выдохните – это миф.
Причины воспаления придатка слепой кишки исследовались учеными, арбузных семечек среди них нет. Косточки легко проходят все этапы нашего пищеварения и покидают организм. Однако, злоупотреблять этим, конечно, не стоит, особенно если у вас чувствительный ЖКТ.
Факт №5. Арбуз = удача?
Оказывается, во Вьетнаме существует интересная традиция, связанная с нашим виновником торжества. Во время празднования вьетнамского Нового года ("Тет") на стол всегда подают арбузы. Считается, что красный цвет арбуза символизирует удачу. А арбузные семечки употребляют как закуску.
Жители столицы Грузии за работой. Утро в городе
Факт №6. Арбуз-рекордсмен
Самый большой арбуз, попавший в Книгу Гиннеса, был выращен семьей Брайт на американской ферме Hope Farm Store из Arkansas. Он весил около 122 кг.
Факт №7. Арбузы бывают и квадратными
Честно говоря, увидев кадры с квадратными арбузами, можно подумать, что это фотошоп. Наверно, настолько мы привыкли видеть арбузы только овальными.
Однако в Японии прекрасно выращивают квадратные арбузы - для этого их помещают в кубические формы, чтобы ограничивать рост и придавать параметры. Такие арбузы берут на сувениры и стоят они довольно дорого.
© photo: Sputnik / StringerАрбузы, дыни, и другие овощи и фрукты - на прилавке уличного торговца
Арбузы, дыни, и другие овощи и фрукты - на прилавке уличного торговца
© photo: Sputnik / Stringer
Ну и, наконец, то, ради чего мы здесь все собрались. Звук, цвет, запах, наощупь – выбрать арбуз задача явно не из легких, поэтому предлагаем подробную инструкцию:
Выбирая арбуз, прежде всего, следует обращать внимание на звук, он должен издавать звук, похожий на барабанный. Был такой старый метод – подносили арбуз близко к уху и сжимали его. Если он издавал хруст, значит он хороший, но в таком случае плод скоро портится;
Арбуз сначала темно-зеленый и, как только появляется беловато-желтый цвет, он уже поспевает. Когда на месте вокруг хвостика появляются линии, то это один из признаков, что арбуз спелый. Но если он переспел, им уже можно отравиться. Самое опасное для здоровья - когда арбуз размягченный и переспелый;
Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие;
Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.
Глазастые арбузы
Глазастые арбузы
И последний, но не по важности, совет - перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.