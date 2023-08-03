https://sputnik-georgia.ru/20230803/den-arbuza-interesnye-fakty-i-kak-vybrat-samyy-sladkiy-arbuz-280777876.html

День арбуза: интересные факты и как выбрать самый сладкий арбуз

День арбуза: интересные факты и как выбрать самый сладкий арбуз

Мало кто знал, что 3 августа в разных странах мира отмечают один из самых вкусных и сладких праздников – День арбуза 03.08.2023, Sputnik Грузия

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арбуз

праздник

культура

справки

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Вкусный, сладкий, сочный, низкокалорийный – чем не заслужил праздник в честь себя? Кстати, праздник ведет историю из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Оказалось, что Америка на первом месте по поеданию арбузов в мире. В связи с этим Sputnik Грузия решил рассказать читателям несколько интересных фактов об арбузе, а также, что самое главное (!), как выбрать самый вкусный и спелый арбуз. Факт №1. История Начнем с того, что арбуз – растение африканского происхождения, дикая форма которого встречается и сегодня. Впервые он был выращен в Древнем Египте и, соответственно, эта древняя страна считается его первым производителем. Однако у данной бахчевой культуры и в Грузии очень долгая история. Она упоминается еще в исторических источниках VII века, но, скорее всего, была завезена гораздо раньше.Факт №2. Размер не главноеНесмотря на свои внушительные размеры, арбуз уступает в содержании воды огурцу – около 90% против 95%. Факт №3. "Чудодейственный" арбуз Если на 90% арбуз состоит из воды, то в остальном - из сахара (фруктоза) – на 100 г мякоти примерно 5-10 г сахара, что зависит от сорта. Арбуз также богат витаминами и минералами - витамины А, C, E и группы B, а также магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Плод часто употребляют, когда хотят сбросить вес (всего примерно 30 ккал в 100 г), и чтобы снизить уровень холестерина при болезнях сердца. Также говорят, что арбуз помогает бороться с онкологией. Дело в том, что в красной мякоти содержится много ликопина – антиоксиданта, уменьшающего риск возникновения онкологии легких, желудка и предстательной железы. Факт №4. Съедобен весь Еще один плюс арбуза – он съедобен буквально весь – из кожуры, а точнее белой корки арбуза, часто делают варенье и джем, и не только! В Китае, например, кожуру арбуза принято тушить, мариновать и жарить, что касается косточек, то обычно их жарят. Говорят, что на вкус они напоминают тыквенные. Кстати, о косточках, если кого-то в детстве пугали, что глотать косточки совсем нельзя, так как вызывает аппендицит, то выдохните – это миф. Причины воспаления придатка слепой кишки исследовались учеными, арбузных семечек среди них нет. Косточки легко проходят все этапы нашего пищеварения и покидают организм. Однако, злоупотреблять этим, конечно, не стоит, особенно если у вас чувствительный ЖКТ. Факт №5. Арбуз = удача? Оказывается, во Вьетнаме существует интересная традиция, связанная с нашим виновником торжества. Во время празднования вьетнамского Нового года ("Тет") на стол всегда подают арбузы. Считается, что красный цвет арбуза символизирует удачу. А арбузные семечки употребляют как закуску. Факт №6. Арбуз-рекордсмен Самый большой арбуз, попавший в Книгу Гиннеса, был выращен семьей Брайт на американской ферме Hope Farm Store из Arkansas. Он весил около 122 кг. Факт №7. Арбузы бывают и квадратными Честно говоря, увидев кадры с квадратными арбузами, можно подумать, что это фотошоп. Наверно, настолько мы привыкли видеть арбузы только овальными. Однако в Японии прекрасно выращивают квадратные арбузы - для этого их помещают в кубические формы, чтобы ограничивать рост и придавать параметры. Такие арбузы берут на сувениры и стоят они довольно дорого. Ну и, наконец, то, ради чего мы здесь все собрались. Звук, цвет, запах, наощупь – выбрать арбуз задача явно не из легких, поэтому предлагаем подробную инструкцию: И последний, но не по важности, совет - перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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арбуз, праздник, культура, справки