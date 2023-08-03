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Дом юстиции в центре Тбилиси заработал в привычном режиме

Дом юстиции в центре Тбилиси заработал в привычном режиме

Накануне в Дом юстиции поступило анонимное сообщение о том, что в здании находится взрывчатка 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T09:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Центральное здание Дома юстиции в Тбилиси работает в привычном режиме с 9 утра, сообщили Sputnik Грузия в ведомстве. Посетителей и сотрудников Дома юстиции в центре Тбилиси эвакуировали в среду около 16:00 после анонимного звонка о взрывчатке. Периметр и входы в здание были перекрыты полицией. По словам сотрудников Дома юстиции, включилась сигнализация, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание.После проведения всех необходимых мероприятий, правоохранители не обнаружили взрывное устройство в здании Дома юстиции, сообщили СМИ.Готовые документы можно было получить в микроавтобусах мобильного Дома юстиции, расположенных на автостоянке у центрального здания ведомства в Тбилиси, а также в Домах юстиции в спальных районах Варкетили и Глдани. Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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