https://sputnik-georgia.ru/20230803/draka-na-aktsii-v-zugdidi-voditeli-marshrutok-protestuyut---video-280842481.html

Драка на акции в Зугдиди: водители маршруток протестуют – видео

Драка на акции в Зугдиди: водители маршруток протестуют – видео

Водители рейсовых маршрутных такси, осуществляющих междугородние перевозки, объявили шумную забастовку в городе Зугдиди. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T16:32+0400

2023-08-03T16:32+0400

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В ходе акции несколько раз возникали стычки и физическое противостояние. На место были вызваны усиленные наряды полиции, чтобы обеспечить порядок.Протестующие недовольны, что в городе открылся новый автовокзал. Водители утверждают, что они теряют клиентов и терпят убытки.Участники акции говорят, что и старый автовокзал соответствовал современным стандартам.

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