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Драка на акции в Зугдиди: водители маршруток протестуют – видео
Драка на акции в Зугдиди: водители маршруток протестуют – видео
Водители рейсовых маршрутных такси, осуществляющих междугородние перевозки, объявили шумную забастовку в городе Зугдиди. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T16:32+0400
2023-08-03T16:32+0400
2023-08-03T16:36+0400
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В ходе акции несколько раз возникали стычки и физическое противостояние. На место были вызваны усиленные наряды полиции, чтобы обеспечить порядок.Протестующие недовольны, что в городе открылся новый автовокзал. Водители утверждают, что они теряют клиентов и терпят убытки.Участники акции говорят, что и старый автовокзал соответствовал современным стандартам.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, драка, акции, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, драка, акции, акции протеста, видео
Драка на акции в Зугдиди: водители маршруток протестуют – видео
16:32 03.08.2023 (обновлено: 16:36 03.08.2023)
Водители рейсовых маршрутных такси, осуществляющих междугородние перевозки, объявили шумную забастовку в городе Зугдиди. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция протеста
В ходе акции несколько раз возникали стычки и физическое противостояние. На место были вызваны усиленные наряды полиции, чтобы обеспечить порядок.
Протестующие недовольны, что в городе открылся новый автовокзал. Водители утверждают, что они теряют клиентов и терпят убытки.
Участники акции говорят, что и старый автовокзал соответствовал современным стандартам.