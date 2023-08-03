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Движение в центре Тбилиси будет ограничено
Движение в центре Тбилиси будет ограничено
Временно изменится и схема движения общественного транспорта 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T13:43+0400
2023-08-03T13:43+0400
2023-08-03T13:43+0400
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общество
тбилиси
департамент автомобильных дорог
автомобили
грузинские дороги, машины и их водители
водители
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к ремонтным работам улицы Барнова в центре столицы, в связи с чем движение автотранспорта на указанной улице будет ограничено, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Ремонтные работы запланированы в Мтацминдском районе – с пересечения улиц Барнова и Макашвили до участка улиц братьев Какабадзе. В рамках проекта капитальные работы пройдут на 400 квадратных метрах улицы Барнова. На проезжей части будет проложена мостовая. В этой связи с 4 августа в течение одного месяца движение автотранспорта будет ограничено в двустороннем режиме. В период ограничения автомобили смогут передвигаться с улицы Барнова с использованием улиц Макашвили, Зандукели, Татишвили, братьев Какабадзе и проспекта Меликишвили. Временно меняется и схема движения общественного транспорта. В частности, микроавтобусы №408 и №420 во время движения в направлении проспекта Руставели смогут передвигаться с улицы Макашвили через улицы Зандукели, Татишвили, Костава и проспекта Меликишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, водители
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, водители
Движение в центре Тбилиси будет ограничено
Временно изменится и схема движения общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к ремонтным работам улицы Барнова в центре столицы, в связи с чем движение автотранспорта на указанной улице будет ограничено, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Ремонтные работы запланированы в Мтацминдском районе – с пересечения улиц Барнова и Макашвили до участка улиц братьев Какабадзе. В рамках проекта капитальные работы пройдут на 400 квадратных метрах улицы Барнова. На проезжей части будет проложена мостовая.
В этой связи с 4 августа в течение одного месяца движение автотранспорта будет ограничено в двустороннем режиме. В период ограничения автомобили смогут передвигаться с улицы Барнова с использованием улиц Макашвили, Зандукели, Татишвили, братьев Какабадзе и проспекта Меликишвили.
Временно меняется и схема движения общественного транспорта. В частности, микроавтобусы №408 и №420 во время движения в направлении проспекта Руставели смогут передвигаться с улицы Макашвили через улицы Зандукели, Татишвили, Костава и проспекта Меликишвили.