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Фигуристы Дэвис и Смолкин, выступающие за Грузию, победили на турнире в США

Фигуристы Дэвис и Смолкин, выступающие за Грузию, победили на турнире в США

Спортсмены перешли в сборную Грузии летом 2023 года 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T09:40+0400

2023-08-03T09:40+0400

2023-08-03T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Танцевальный дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина стали победителями турнира Lake Placid Ice Dance International, который прошел в США, сообщает РИА Новости.Турнир Lake Placid Ice Dance International проходил в Нью-Йорке с 31 июля по 2 августа.Дэвис и Смолкин, дебютировавшие на соревнованиях в составе сборной Грузии, в сумме за два танца набрали 191,82 балла (74,35 балла за ритм-танец и 117,47 балла за произвольный танец). Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Браун (180,66; 75,26 + 105,40), на третьей строчке расположились их соотечественники Ева Пейт и Логан Бай (177,95; 72,78 + 105,17). Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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