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Град повредил виноградники в Кахети
Град повредил виноградники в Кахети
Повреждены почти 50% виноградников и 70% садов персиков 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T14:56+0400
2023-08-03T14:56+0400
2023-08-03T14:56+0400
новости
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происшествия
гурджаанский район
кахети
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сильный град обрушился на села Гурджаанского района в винном регионе Кахети, повредив виноградники, сады персиков, а также приусадебные угодья, сообщает телекомпания "Рустави-2". По словам местных жителей, град длился приблизительно 15 минут. Объем ущерба, нанесенного стихией, пока неизвестен. Специальная комиссия уже начала работу. Геленава обратился к страховым компаниям с призывом своевременно возместить ущерб местному населению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, гурджаанский район, кахети
новости, грузия, происшествия, гурджаанский район, кахети
Град повредил виноградники в Кахети
Повреждены почти 50% виноградников и 70% садов персиков
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik.
Сильный град обрушился на села Гурджаанского района в винном регионе Кахети, повредив виноградники, сады персиков, а также приусадебные угодья, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
По словам местных жителей, град длился приблизительно 15 минут. Объем ущерба, нанесенного стихией, пока неизвестен. Специальная комиссия уже начала работу.
"Обильные осадки, выпавшие вчера, сильный дождь и град нанесли ущерб нашим местным жителям. В частности, сильный град был в селах Велисцихе, Вазисубани, Чумлаки и Китаани. Здесь повреждены около 40-50% виноградников и 60-70% садов персиков", – заявил и. о. мэра Гурджаанского района Лери Геленава.
Геленава обратился к страховым компаниям с призывом своевременно возместить ущерб местному населению.