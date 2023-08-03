https://sputnik-georgia.ru/20230803/grad-povredil-vinogradniki-v-kakheti-280833949.html

Град повредил виноградники в Кахети

Град повредил виноградники в Кахети

Повреждены почти 50% виноградников и 70% садов персиков 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T14:56+0400

2023-08-03T14:56+0400

2023-08-03T14:56+0400

новости

грузия

происшествия

гурджаанский район

кахети

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сильный град обрушился на села Гурджаанского района в винном регионе Кахети, повредив виноградники, сады персиков, а также приусадебные угодья, сообщает телекомпания "Рустави-2". По словам местных жителей, град длился приблизительно 15 минут. Объем ущерба, нанесенного стихией, пока неизвестен. Специальная комиссия уже начала работу. Геленава обратился к страховым компаниям с призывом своевременно возместить ущерб местному населению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

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новости, грузия, происшествия, гурджаанский район, кахети