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Известный норвежский дуэт Röyksopp выступит в Грузии

Известный норвежский дуэт Röyksopp выступит в Грузии

Творчество Röyksopp представляет собой сплав разных жанров электронной музыки 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T07:30+0400

2023-08-03T07:30+0400

2023-08-03T07:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Известный норвежский дует Röyksopp, исполняющий электронную музыку, выступит в курортном городе Батуми (Аджария), в клубе Mono Hall 9 августа, сообщают организаторы."Röyksopp делится своим творчеством со слушателями уже 24 года и имеет огромную аудиторию по всему миру. Группа дважды номинировалась на премию Грэмми, а их музыка на протяжении всей их карьеры возглавляла чарты во многих странах", - говорится в анонсе концерта.Röyksopp — дуэт из Тромсё, в который входят два норвежца — Торбьёрн Брундтланд (Torbjørn Brundtland) и Свейн Берге (Svein Berge). Слово Röyksopp — стилизованная версия слова røyksopp, в переводе с норвежского — "гриб-дождевик".Официально группа была создана в 1998 году, но их дебютный альбом Melody A. M. вышел в 2001 году. Тогда же Röyksopp отправился в турне с Basement Jaxx и Moby. С появлением нескольких экспериментально-графических видео популярность альбома пошла вверх.В 2002 году Röyksopp со своим инфографическим видео Remind Me получили награду MTV Europe Music Awards за лучшее видео. А самый первый сингл Röyksopp, So Easy, стал популярным в Великобритании после того, как компания T-Mobile использовала его в своем рекламном ролике.Для исполнения женской вокальной партии дуэт часто приглашает вокалисток. Среди них - солистка популярной шведской группы The Knife Карин Дрейер Андерссон (сценический псевдоним Fever Ray), Робин Мириам Карлссон и Сюзанна Сандфор.Известность Röyksopp за океаном начала расти после того, как их трек Follow My Ruin был включен в саундтрек к игре FIFA 06. Помимо этого, трек It’s What I Want из альбома Junior можно услышать уже в FIFA 10, трек Röyksopp Forever используется в трейлере игры Assassin’s Creed: Brotherhood, трек "Vision One" присутствует в игре LittleBigPlanet.Творчество Röyksopp полно экспериментов и представляет собой сплав разных интересных жанров электронной музыки (хауса, синти-поп, чилл, даунтемпо, эмбиент и др.).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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