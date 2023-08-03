https://sputnik-georgia.ru/20230803/neschastnyy-sluchay-na-vostoke-gruzii---muzhchinu-razdavila-55-tonnaya-plita--280823020.html

Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита

Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита

Спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T12:22+0400

2023-08-03T12:22+0400

2023-08-03T12:26+0400

происшествия

грузия

новости

квемо картли

вазиани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782655_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67091c28f9aead61646ca15bdae9b9e4.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Железобетонная плита весом в 55 тонн упала на водителя грузового автомобиля в селе Сартичала (регион Квемо Картли), в результате чего мужчина скончался на месте. Несчастный случай произошел накануне во время проведения строительных работ дороги Вазиани – Бакурцихе. По информации телеканала "ТВ Пирвели", спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшего смерть человека. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, квемо картли, вазиани