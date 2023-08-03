Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230803/neschastnyy-sluchay-na-vostoke-gruzii---muzhchinu-razdavila-55-tonnaya-plita--280823020.html
Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита
Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита
Спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T12:22+0400
2023-08-03T12:26+0400
происшествия
грузия
новости
квемо картли
вазиани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782655_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67091c28f9aead61646ca15bdae9b9e4.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Железобетонная плита весом в 55 тонн упала на водителя грузового автомобиля в селе Сартичала (регион Квемо Картли), в результате чего мужчина скончался на месте. Несчастный случай произошел накануне во время проведения строительных работ дороги Вазиани – Бакурцихе. По информации телеканала "ТВ Пирвели", спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшего смерть человека. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
квемо картли
вазиани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782655_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c27901f8e06f849b55392876aaee256c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, квемо картли, вазиани
происшествия, грузия, новости, квемо картли, вазиани

Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита

12:22 03.08.2023 (обновлено: 12:26 03.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Железобетонная плита весом в 55 тонн упала на водителя грузового автомобиля в селе Сартичала (регион Квемо Картли), в результате чего мужчина скончался на месте.
Несчастный случай произошел накануне во время проведения строительных работ дороги Вазиани – Бакурцихе.
По информации телеканала "ТВ Пирвели", спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшего смерть человека. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0