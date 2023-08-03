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Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита
Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита
Спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T12:22+0400
2023-08-03T12:22+0400
2023-08-03T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Железобетонная плита весом в 55 тонн упала на водителя грузового автомобиля в селе Сартичала (регион Квемо Картли), в результате чего мужчина скончался на месте. Несчастный случай произошел накануне во время проведения строительных работ дороги Вазиани – Бакурцихе. По информации телеканала "ТВ Пирвели", спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшего смерть человека. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, квемо картли, вазиани
происшествия, грузия, новости, квемо картли, вазиани
Несчастный случай на востоке Грузии – мужчину раздавила 55-тонная плита
12:22 03.08.2023 (обновлено: 12:26 03.08.2023)
Спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Железобетонная плита весом в 55 тонн упала на водителя грузового автомобиля в селе Сартичала (регион Квемо Картли), в результате чего мужчина скончался на месте.
Несчастный случай произошел накануне во время проведения строительных работ дороги Вазиани – Бакурцихе.
По информации телеканала "ТВ Пирвели
", спасатели несколько часов пытались извлечь тело из-под развалин.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшего смерть человека. Данное преступление наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.