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Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из госбюджета – Каладзе
Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из госбюджета – Каладзе
Прошли те времена, когда высокопоставленные должностные лица в Грузии использовали бюджет в личных целях, заявил Каха Каладзе 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T16:32+0400
2023-08-03T16:32+0400
2023-08-03T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сегодня ни одно высокопоставленное должностное лицо в Грузии, даже если это премьер, не посмеет финансировать любовниц из бюджета, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха КаладзеДанное заявление Каладзе сделал после того, как "Студия монитор", которая занимается журналистскими расследованиями, опубликовала фото жены премьера Нуну Тамазашвили, снятое 14 июля на мероприятие по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии в Тбилиси. "Студия монитор" утверждает, что Тамазашвили была в дорогой одежде и аксессуарах. По словам Каладзе, в прошлом времена, когда высокопоставленные должностные лица финансировали из бюджет страны даже образование своих собственных детей.Согласно последней декларации премьер-министра Грузии, его ежегодный доход составляет чуть более 44,1 тысячи лари (около 17 тысяч долларов). Что касается его супруги, по информации "Студии монитор", она на данный момент является безработной. Однако у нее есть кредит в "Банке Карту" для приобретения автомобиля, а также для строительства дома на горном курорте Бакуриани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси
Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из госбюджета – Каладзе
16:32 03.08.2023 (обновлено: 18:04 03.08.2023)
Прошли те времена, когда высокопоставленные должностные лица в Грузии использовали бюджет в личных целях, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сегодня ни одно высокопоставленное должностное лицо в Грузии, даже если это премьер, не посмеет финансировать любовниц из бюджета, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе
Данное заявление Каладзе сделал после того, как "Студия монитор", которая занимается журналистскими расследованиями, опубликовала фото жены премьера Нуну Тамазашвили, снятое 14 июля на мероприятие по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии в Тбилиси. "Студия монитор" утверждает, что Тамазашвили была в дорогой одежде и аксессуарах.
"Что касается дохода премьера, то у него все указано в декларации. Скажу одно: сегодня в Грузии ни одно высокопоставленное лицо, даже если он премьер, не посмеет из бюджета финансировать любовниц, и массаж себе, привозя женщин", – заявил Каладзе журналистам.
По словам Каладзе, в прошлом времена, когда высокопоставленные должностные лица финансировали из бюджет страны даже образование своих собственных детей.
"Я знаю многих высокопоставленных чиновников, у которых очень талантливые и успешные дети, но это не может быть оправданием для того, чтобы кто-то брал деньги из бюджета и финансировал учебу своего ребенка", – заявил он.
Согласно последней декларации премьер-министра Грузии, его ежегодный доход составляет чуть более 44,1 тысячи лари (около 17 тысяч долларов). Что касается его супруги, по информации "Студии монитор", она на данный момент является безработной. Однако у нее есть кредит в "Банке Карту" для приобретения автомобиля, а также для строительства дома на горном курорте Бакуриани.