https://sputnik-georgia.ru/20230803/nikto-v-gruzii-ne-posmeet-finansirovat-lyubovnits-iz-gosbyudzheta--kaladze-280842323.html

Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из госбюджета – Каладзе

Никто в Грузии не посмеет финансировать любовниц из госбюджета – Каладзе

Прошли те времена, когда высокопоставленные должностные лица в Грузии использовали бюджет в личных целях, заявил Каха Каладзе 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T16:32+0400

2023-08-03T16:32+0400

2023-08-03T18:04+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280841967_0:0:1960:1102_1920x0_80_0_0_2253be3c7b71250b1432090f6d730656.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сегодня ни одно высокопоставленное должностное лицо в Грузии, даже если это премьер, не посмеет финансировать любовниц из бюджета, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха КаладзеДанное заявление Каладзе сделал после того, как "Студия монитор", которая занимается журналистскими расследованиями, опубликовала фото жены премьера Нуну Тамазашвили, снятое 14 июля на мероприятие по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии в Тбилиси. "Студия монитор" утверждает, что Тамазашвили была в дорогой одежде и аксессуарах. По словам Каладзе, в прошлом времена, когда высокопоставленные должностные лица финансировали из бюджет страны даже образование своих собственных детей.Согласно последней декларации премьер-министра Грузии, его ежегодный доход составляет чуть более 44,1 тысячи лари (около 17 тысяч долларов). Что касается его супруги, по информации "Студии монитор", она на данный момент является безработной. Однако у нее есть кредит в "Банке Карту" для приобретения автомобиля, а также для строительства дома на горном курорте Бакуриани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси