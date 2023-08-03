https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-shovi-v-gruzii---mvd-sdelalo-zayavlenie-280844180.html

Спасатели летят в Шови на вертолете – по горному курорту Грузии прошелся оползень

Спасатели летят в Шови на вертолете – по горному курорту Грузии прошелся оползень

В результате стихийного бедствия была повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови, а также обрушен мост черед реку 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T17:04+0400

2023-08-03T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели и полиция на вертолете Погранполиции МВД Грузии отправились на горный курорт Шови в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), где сошел оползень и нанес серьезный ущерб, говорится в заявлении МВД Грузии.Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". По данным телеканала "ТВ Пирвели", под завалами оказались 16 человек, в том числе дети. Повреждена автомобильная дорога на подъезде к Шови, а также обрушен мост через реку. Разрушены коттеджи. На данном этапе уточненной информации о пострадавших нет, ведомство поэтапно будет предоставлять дополнительную информацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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