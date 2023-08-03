https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii---spasateli-budut-rabotat-noch-280888857.html

Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь

Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь

На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей 03.08.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

оползень

рача

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели и вертолеты продолжат работу в течение всей ночи, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Оползень сошел днем в четверг неподалеку от главной гостиницы курорта, часть людей оказалась непосредственно в зоне катастрофы, однако никто из них не пострадал. Недалеко были обнаружены тела двух погибших. На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей. У штаба спасателей стали собираться местные жители, которые потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне стихийного бедствия. Оползневые процессы спровоцировали разлив реки, из-за чего оказались повреждены мосты и курорт оказался отрезанным от внешнего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень, рача