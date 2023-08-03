Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii---spasateli-budut-rabotat-noch-280888857.html
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь
На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T22:41+0400
2023-08-03T22:45+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
оползень
рача
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279456526_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_152b75f637ec4b3872afec55b6927338.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели и вертолеты продолжат работу в течение всей ночи, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Оползень сошел днем в четверг неподалеку от главной гостиницы курорта, часть людей оказалась непосредственно в зоне катастрофы, однако никто из них не пострадал. Недалеко были обнаружены тела двух погибших. На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей. У штаба спасателей стали собираться местные жители, которые потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне стихийного бедствия. Оползневые процессы спровоцировали разлив реки, из-за чего оказались повреждены мосты и курорт оказался отрезанным от внешнего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279456526_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b921d746c52a31fb7c7b6141c548daa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень, рача
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень, рача

Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь

22:41 03.08.2023 (обновлено: 22:45 03.08.2023)
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha MunicipalityОползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
Оползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2023
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha Municipality
Подписаться на
НовостиTelegram
На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели и вертолеты продолжат работу в течение всей ночи, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Оползень сошел днем в четверг неподалеку от главной гостиницы курорта, часть людей оказалась непосредственно в зоне катастрофы, однако никто из них не пострадал. Недалеко были обнаружены тела двух погибших.

"Поисково-спасательные мероприятия продолжатся в течение всей ночи. Два вертолета работают и будут работать пока все граждане не будут вывезены из зоны стихии", – сказал Мгебришвили.

На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей.
У штаба спасателей стали собираться местные жители, которые потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне стихийного бедствия.
Оползневые процессы спровоцировали разлив реки, из-за чего оказались повреждены мосты и курорт оказался отрезанным от внешнего мира.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0