https://sputnik-georgia.ru/20230803/opolzen-na-kurorte-v-gorakh-gruzii---spasateli-budut-rabotat-noch-280888857.html
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь
На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T22:41+0400
2023-08-03T22:41+0400
2023-08-03T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели и вертолеты продолжат работу в течение всей ночи, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Оползень сошел днем в четверг неподалеку от главной гостиницы курорта, часть людей оказалась непосредственно в зоне катастрофы, однако никто из них не пострадал. Недалеко были обнаружены тела двух погибших. На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей. У штаба спасателей стали собираться местные жители, которые потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне стихийного бедствия. Оползневые процессы спровоцировали разлив реки, из-за чего оказались повреждены мосты и курорт оказался отрезанным от внешнего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень, рача
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень, рача
Оползень на курорте в горах Грузии – спасатели будут работать ночь
22:41 03.08.2023 (обновлено: 22:45 03.08.2023)
На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Спасатели и вертолеты продолжат работу в течение всей ночи, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Оползень сошел днем в четверг неподалеку от главной гостиницы курорта, часть людей оказалась непосредственно в зоне катастрофы, однако никто из них не пострадал. Недалеко были обнаружены тела двух погибших.
"Поисково-спасательные мероприятия продолжатся в течение всей ночи. Два вертолета работают и будут работать пока все граждане не будут вывезены из зоны стихии", – сказал Мгебришвили.
На данный момент спасатели уже эвакуировали до 70 человек. На месте работают до 400 спасателей.
У штаба спасателей стали собираться местные жители, которые потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне стихийного бедствия.
Оползневые процессы спровоцировали разлив реки, из-за чего оказались повреждены мосты и курорт оказался отрезанным от внешнего мира.