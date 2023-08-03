https://sputnik-georgia.ru/20230803/politolog-o-peregovorakh-po-ukraine-bez-rossii-i-popytke-ssha-razrushit-briks-280883659.html
Политолог о переговорах по Украине без России и попытке США разрушить БРИКС
Политолог о переговорах по Украине без России и попытке США разрушить БРИКС
Саудовская Аравия конкурирует с Турцией за лавры миротворца. В первую очередь из-за того, что саудитам нужно восстановить свою репутацию на мировой... 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T18:28+0400
2023-08-03T18:28+0400
2023-08-03T18:28+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов. Эксперт уверен, что на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии никаких прорывов ожидать не стоит, так как на них не будет представлена позиция России. Однако все будут пытаться достичь своих целей: саудиты - восстановление репутации и получение дополнительных очков, а США попытаются показать, что они все еще способны сплотить весь мир вокруг себя.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, сша, саудовская аравия, брикс, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, сша, саудовская аравия, брикс, видео
Политолог о переговорах по Украине без России и попытке США разрушить БРИКС
Саудовская Аравия конкурирует с Турцией за лавры миротворца. В первую очередь из-за того, что саудитам нужно восстановить свою репутацию на мировой политической арене
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.
Эксперт уверен, что на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии никаких прорывов ожидать не стоит, так как на них не будет представлена позиция России. Однако все будут пытаться достичь своих целей: саудиты - восстановление репутации и получение дополнительных очков, а США попытаются показать, что они все еще способны сплотить весь мир вокруг себя.