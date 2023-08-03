https://sputnik-georgia.ru/20230803/politolog-o-peregovorakh-po-ukraine-bez-rossii-i-popytke-ssha-razrushit-briks-280883659.html

Политолог о переговорах по Украине без России и попытке США разрушить БРИКС

Политолог о переговорах по Украине без России и попытке США разрушить БРИКС

Саудовская Аравия конкурирует с Турцией за лавры миротворца. В первую очередь из-за того, что саудитам нужно восстановить свою репутацию на мировой... 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T18:28+0400

2023-08-03T18:28+0400

2023-08-03T18:28+0400

мультимедиа

видео

в мире

россия

украина

сша

саудовская аравия

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280883472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69bca39c304c032462a5bb68119dfb0f.jpg

Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов. Эксперт уверен, что на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии никаких прорывов ожидать не стоит, так как на них не будет представлена позиция России. Однако все будут пытаться достичь своих целей: саудиты - восстановление репутации и получение дополнительных очков, а США попытаются показать, что они все еще способны сплотить весь мир вокруг себя.

украина

сша

саудовская аравия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, сша, саудовская аравия, брикс, видео