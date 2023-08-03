https://sputnik-georgia.ru/20230803/prekrasnaya-para--tarasova-otsenila-vystuplenie-devis-i-smolkina-za-gruziyu-v-turnire-v-ssha-280832561.html

Прекрасная пара – Тарасова оценила выступление Дэвис и Смолкина за Грузию в турнире в США

Прекрасная пара – Тарасова оценила выступление Дэвис и Смолкина за Грузию в турнире в США

Фигуристы заняли первое место на соревнованиях в США, это их первое выступление за Грузию 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T14:35+0400

2023-08-03T14:35+0400

2023-08-03T14:35+0400

новости

россия

этери тутберидзе

грузия

сша

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280832111_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_5ba3e9f340d4a7832f9e8f6b792b1fd7.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Танцевальный дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, дебютировавший на соревнованиях в США в составе сборной Грузии, является прекрасной парой, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Фигуристы стали победителями турнира Lake Placid Ice Dance International, который прошел в США. Дуэт в сумме за два танца набрал 191,82 балла (74,35 балла за ритм-танец и 117,47 балла за произвольный танец). Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Браун (180,66; 75,26 + 105,40), на третьей строчке расположились их соотечественники Ева Пейт и Логан Бай (177,95; 72,78 + 105,17).Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, этери тутберидзе, грузия, сша, спорт