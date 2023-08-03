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Россия заявила об очередном сокращении экспорта нефти
Россия заявила об очередном сокращении экспорта нефти
Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничении экспорта в августе 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T21:16+0400
2023-08-03T21:16+0400
2023-08-03T22:10+0400
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саудовская аравия
александр новак
добыча нефти
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Россия объявила о продлении меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объеме 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничении экспорта, но на август. Объем этого сокращения был выше – 500 тыс. б/с. При этом на август также действует снижение добычи нефти – тоже 500 тыс. б/с. Было ли оно продлено – пока не известно.За несколько минут до того, как Россия выступила с заявлением, Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август. При этом, как отмечается в сообщении, в дальнейшем сокращение производства может быть продлено и увеличено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, экономика, саудовская аравия, александр новак, добыча нефти
в мире, россия, политика, экономика, саудовская аравия, александр новак, добыча нефти
Россия заявила об очередном сокращении экспорта нефти
21:16 03.08.2023 (обновлено: 22:10 03.08.2023)
Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничении экспорта в августе
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Россия объявила о продлении меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объеме 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничении экспорта, но на август. Объем этого сокращения был выше – 500 тыс. б/с. При этом на август также действует снижение добычи нефти – тоже 500 тыс. б/с. Было ли оно продлено – пока не известно.
"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", – сказал он.
За несколько минут до того, как Россия выступила с заявлением, Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август. При этом, как отмечается в сообщении, в дальнейшем сокращение производства может быть продлено и увеличено.