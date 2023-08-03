https://sputnik-georgia.ru/20230803/rossiya-zayavila-ob-ocherednom-sokraschenii-eksporta-nefti-280887805.html

Россия заявила об очередном сокращении экспорта нефти

Россия заявила об очередном сокращении экспорта нефти

Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничении экспорта в августе 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T21:16+0400

2023-08-03T21:16+0400

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в мире

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экономика

саудовская аравия

александр новак

добыча нефти

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Россия объявила о продлении меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объеме 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Ранее Россия уже объявляла о добровольном ограничении экспорта, но на август. Объем этого сокращения был выше – 500 тыс. б/с. При этом на август также действует снижение добычи нефти – тоже 500 тыс. б/с. Было ли оно продлено – пока не известно.За несколько минут до того, как Россия выступила с заявлением, Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август. При этом, как отмечается в сообщении, в дальнейшем сокращение производства может быть продлено и увеличено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

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в мире, россия, политика, экономика, саудовская аравия, александр новак, добыча нефти