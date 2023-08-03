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СГБ Грузии восемь лет – премьер поздравил сотрудников Службы

СГБ Грузии восемь лет – премьер поздравил сотрудников Службы

Премьер отметил высокий профессионализм сотрудников службы и призвал приложить все усилия для более защищенной их работы 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы государственной безопасности, особо отметив их вклад в усиление государства и безопасности. Служба государственной безопасности была сформирована на базе соответствующего департамента МВД Грузии в 2015 году. В нее вошли антикоррупционный и контртеррористический центры, а также управление безопасности и служба по контролю за радиоактивными отходами. Особую благодарность премьер-министр выразил руководителю СГБ Григолу Лилуашвили и сотрудникам службы. "Хочу еще раз от имени правительства поблагодарить Григола Лилуашвили. В период его руководства СГБ вышло на новый уровень и под его руководством было осуществлено множество важных реформ, что еще более усилило службу", – сказал Гарибашвили. По его словам, эффективная работа СГБ имеет особое значение для страны. Он отметил высокий профессионализм сотрудников службы и призвал приложить все усилия для более защищенной их работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий лилуашвили, григол лилуашвили, сгб