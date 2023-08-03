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СГБ Грузии восемь лет – премьер поздравил сотрудников Службы
СГБ Грузии восемь лет – премьер поздравил сотрудников Службы
Премьер отметил высокий профессионализм сотрудников службы и призвал приложить все усилия для более защищенной их работы 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T20:39+0400
2023-08-03T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы государственной безопасности, особо отметив их вклад в усиление государства и безопасности. Служба государственной безопасности была сформирована на базе соответствующего департамента МВД Грузии в 2015 году. В нее вошли антикоррупционный и контртеррористический центры, а также управление безопасности и служба по контролю за радиоактивными отходами. Особую благодарность премьер-министр выразил руководителю СГБ Григолу Лилуашвили и сотрудникам службы. "Хочу еще раз от имени правительства поблагодарить Григола Лилуашвили. В период его руководства СГБ вышло на новый уровень и под его руководством было осуществлено множество важных реформ, что еще более усилило службу", – сказал Гарибашвили. По его словам, эффективная работа СГБ имеет особое значение для страны. Он отметил высокий профессионализм сотрудников службы и призвал приложить все усилия для более защищенной их работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий лилуашвили, григол лилуашвили, сгб
СГБ Грузии восемь лет – премьер поздравил сотрудников Службы
20:39 03.08.2023 (обновлено: 20:42 03.08.2023)
Премьер отметил высокий профессионализм сотрудников службы и призвал приложить все усилия для более защищенной их работы
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы государственной безопасности, особо отметив их вклад в усиление государства и безопасности.
Служба государственной безопасности была сформирована на базе соответствующего департамента МВД Грузии в 2015 году. В нее вошли антикоррупционный и контртеррористический центры, а также управление безопасности и служба по контролю за радиоактивными отходами.
"Со дня создания службы прошло восемь лет, и после этого СГБ осуществило ряд важных реформ и сформировалось как независимая, эффективна система – служба, которая защищает безопасность наших граждан и усиливает наше государство, защищает наши государственные интересы", – заявил Гарибашвили.
Особую благодарность премьер-министр выразил руководителю СГБ Григолу Лилуашвили и сотрудникам службы.
"Хочу еще раз от имени правительства поблагодарить Григола Лилуашвили. В период его руководства СГБ вышло на новый уровень и под его руководством было осуществлено множество важных реформ, что еще более усилило службу", – сказал Гарибашвили.
По его словам, эффективная работа СГБ имеет особое значение для страны.
"Ваша роль, я бы сказал, решающая, так как вы оцениваете риски, их идентифицируете и выявляете как внешние, так и внутренние угрозы и пресекаете их, и, что самое главное, на высшем уровне защищаете безопасность наших граждан", – сказал Гарибашвили.
Он отметил высокий профессионализм сотрудников службы и призвал приложить все усилия для более защищенной их работы.