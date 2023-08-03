https://sputnik-georgia.ru/20230803/skolko-kreditov-podesheveli-posle-resheniya-natsbanka-gruzii--otvet-npo-280803750.html

Сколько кредитов подешевели после решения Нацбанка Грузии – ответ НПО

Сколько кредитов подешевели после решения Нацбанка Грузии – ответ НПО

От ставки рефинансирования в Грузии зависят кредиты на общую сумму 11,4 миллиарда лари 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T11:20+0400

2023-08-03T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 179,6 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 2 августа 2023 года принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5% до 10,25%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 11,4 миллиарда лари. При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, так как снижение инфляционных ожиданий, уровень кредитования, темпы экономического роста обусловливают отсутствие инфляционного давления, возникающего за счет совместного спроса, однако инфляционное давление из-за высокого роста экономики сохраняется.Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 августа составляет 2, 6185 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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