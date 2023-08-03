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Сколько кредитов подешевели после решения Нацбанка Грузии – ответ НПО
Сколько кредитов подешевели после решения Нацбанка Грузии – ответ НПО
От ставки рефинансирования в Грузии зависят кредиты на общую сумму 11,4 миллиарда лари 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T11:20+0400
2023-08-03T11:20+0400
2023-08-03T11:20+0400
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 179,6 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 2 августа 2023 года принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5% до 10,25%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 11,4 миллиарда лари. При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, так как снижение инфляционных ожиданий, уровень кредитования, темпы экономического роста обусловливают отсутствие инфляционного давления, возникающего за счет совместного спроса, однако инфляционное давление из-за высокого роста экономики сохраняется.Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 августа составляет 2, 6185 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Сколько кредитов подешевели после решения Нацбанка Грузии – ответ НПО
От ставки рефинансирования в Грузии зависят кредиты на общую сумму 11,4 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 179,6 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 2 августа 2023 года принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5% до 10,25%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 11,4 миллиарда лари.
"Решение Комитета по денежно-кредитной политике является ответом на ослабление внутренних и внешних факторов и тенденций снижения инфляции", – говорится в заявлении.
При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, так как снижение инфляционных ожиданий, уровень кредитования, темпы экономического роста обусловливают отсутствие инфляционного давления, возникающего за счет совместного спроса, однако инфляционное давление из-за высокого роста экономики сохраняется.
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования:
Потребительский – 80,3 тыс. кредитов на сумму 1,9 млрд лари
Ипотечный – 73,1 тыс. кредитов на сумму 3,5 млрд лари
Бизнес кредиты – 25,6 тыс. кредитов на сумму 5,9 млрд лари
Автокредиты – 700 кредитов на сумму 22,7 млн лари
Неопределенного назначения – 200 кредитов на сумму 10,2 млнлари
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 августа составляет 2, 6185 GEL/$1.