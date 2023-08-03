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Свинец в крови – Грузия работает над национальной системой надзора
Свинец в крови – Грузия работает над национальной системой надзора
Свинец наиболее опасен для детей до шести лет 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T13:05+0400
2023-08-03T13:05+0400
2023-08-03T13:05+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Минздрав Грузии разрабатывает национальную систему надзора за свинцом, с помощью которой специалисты будут следить за состоянием детей с повышенным содержанием в крови этого тяжелого металла, сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья. Свинец – это природный тяжелый металл, который токсичен при попадании в организм человека. Даже небольшое количество свинца может привести к ухудшению здоровья. Все люди могут пострадать от свинца, но свинец наиболее опасен для детей, особенно до шести лет. Для содействия сокращению воздействия свинца на здоровье детей в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии прошел тренинг при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В ходе тренинга сотрудников Лаборатории исследований химических риск-факторов научили новому методу – оценке содержания свинца в капиллярной крови. Отравление свинцом в Грузии В Грузии в 2022 году начали изучение источников воды, загрязненных свинцом. Согласно исследованиям специалистов, особенно высокий показатель свинца зафиксирован в четырех регионах страны – Аджарии, Гурии, Самегрело и Имерети. В 2020 году Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии от Детского фонда ООН получил специальное лабораторное устройство, которое используется для определения токсичных металлов в крови, воде, продуктах и так далее. Устройство было приобретено с целью изучения источников свинца в Грузии. В 2019 году в Грузии исследовали более 1,5 тысячи образцов крови детей в возрасте 2-7 лет. Исследование показало, что у 41% детей в Грузии содержание свинца приблизительно в десять раз превышает содержание, установленное в развитых странах. Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, минздрав, оон
новости, грузия, общество, минздрав, оон
Свинец в крови – Грузия работает над национальной системой надзора
Свинец наиболее опасен для детей до шести лет
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Минздрав Грузии разрабатывает национальную систему надзора за свинцом, с помощью которой специалисты будут следить за состоянием детей с повышенным содержанием в крови этого тяжелого металла, сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Свинец – это природный тяжелый металл, который токсичен при попадании в организм человека. Даже небольшое количество свинца может привести к ухудшению здоровья. Все люди могут пострадать от свинца, но свинец наиболее опасен для детей, особенно до шести лет.
Для содействия сокращению воздействия свинца на здоровье детей в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии прошел тренинг при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В ходе тренинга сотрудников Лаборатории исследований химических риск-факторов научили новому методу – оценке содержания свинца в капиллярной крови.
Отравление свинцом в Грузии
В Грузии в 2022 году начали изучение источников воды, загрязненных свинцом. Согласно исследованиям специалистов, особенно высокий показатель свинца зафиксирован в четырех регионах страны – Аджарии, Гурии, Самегрело и Имерети.
В 2020 году Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии от Детского фонда ООН получил специальное лабораторное устройство, которое используется для определения токсичных металлов в крови, воде, продуктах и так далее.
Устройство было приобретено с целью изучения источников свинца в Грузии.
В 2019 году в Грузии исследовали более 1,5 тысячи образцов крови детей в возрасте 2-7 лет. Исследование показало, что у 41% детей в Грузии содержание свинца приблизительно в десять раз превышает содержание, установленное в развитых странах.
Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.