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Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко

Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве" 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.На текущей неделе стало известно, что Мирошниченко попала в реанимацию. По данным СМИ, у нее была остановка сердца. Ее состояние оценивалось как тяжелое.Ирина Мирошниченко после окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А. П. Чехова).В кино актриса дебютировала в 1963 году в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве"В 1998 году Мирошниченко удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена также советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и III степени, Дружбы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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