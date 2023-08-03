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Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко
Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве" 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T13:49+0400
2023-08-03T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.На текущей неделе стало известно, что Мирошниченко попала в реанимацию. По данным СМИ, у нее была остановка сердца. Ее состояние оценивалось как тяжелое.Ирина Мирошниченко после окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А. П. Чехова).В кино актриса дебютировала в 1963 году в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве"В 1998 году Мирошниченко удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена также советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и III степени, Дружбы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Умерла российская актриса Ирина Мирошниченко
13:49 03.08.2023 (обновлено: 14:14 03.08.2023)
Ирина Мирошниченко дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве"
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik.
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.
"Не стало Ирины Петровны Мирошниченко... Болела, не справилась с болезнью, не стало ее", – сказал он.
На текущей неделе стало известно, что Мирошниченко попала в реанимацию. По данным СМИ, у нее была остановка сердца. Ее состояние оценивалось как тяжелое.
Ирина Мирошниченко после окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А. П. Чехова).
В кино актриса дебютировала в 1963 году в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве"
В 1998 году Мирошниченко удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена также советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и III степени, Дружбы.