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В Тбилиси горит жилой дом

В Тбилиси горит жилой дом

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал 03.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Сванети в тбилисском районе Надзаладеви, сообщает Первый канал. По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал. На месте мобилизованы пожарно-спасательные группы, ведутся работы по локализации огня. О причинах возникновения пожара и других деталях происшествия пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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