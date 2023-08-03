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В Тбилиси горит жилой дом
В Тбилиси горит жилой дом
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T10:35+0400
2023-08-03T10:35+0400
2023-08-03T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Сванети в тбилисском районе Надзаладеви, сообщает Первый канал. По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал. На месте мобилизованы пожарно-спасательные группы, ведутся работы по локализации огня. О причинах возникновения пожара и других деталях происшествия пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сванети, тбилиси
происшествия, грузия, новости, сванети, тбилиси
В Тбилиси горит жилой дом
10:35 03.08.2023 (обновлено: 11:11 03.08.2023)
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Сванети в тбилисском районе Надзаладеви, сообщает Первый канал.
По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные группы, ведутся работы по локализации огня.
О причинах возникновения пожара и других деталях происшествия пока не сообщается.