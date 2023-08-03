https://sputnik-georgia.ru/20230803/vozmozhnosti-modernizirovannykh-istrebiteley-mig-31-280780902.html
Возможности модернизированных истребителей МиГ-31
Возможности модернизированных истребителей МиГ-31
Российский тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31 в "космическом" титановом корпусе остается самым могущественным боевым воздушным кораблем в мире, даже после... 03.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-03T11:00+0400
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Обновление вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования позволило почти в три раза повысить эффективность модификации МиГ-31БМ, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.ВКС России 31 июля получили партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащенных современной электроникой для обнаружения целей на дальности до 320 км и управления новыми типами ракет "воздух-воздух". Количество не раскрывается, однако известно, что до 1994 года произведено всего свыше 500 истребителей МиГ-31, около 350 – стоят на вооружении ВКС России. Модернизированы до версии МиГ-31БМ/БСМ (с радаром "Заслон-М") более 100 машин. В ранних модификациях МиГ-31 командир и штурман могли взаимодействовать только по переговорному устройству, сегодня в кабинах имеются высокоинформативные ЖК-экраны с тактическими, навигационными, радиолокационными и другими данными. Новое вооружение и оборудование расширяет возможности узкоспециализированного перехватчика, превращает МиГ-31БМ в многофункциональную боевую платформу – воздушный командный пункт, центр взаимодействия с наземными комплексами ПВО и другими истребителями (использование мощного бортового радара "Заслон-М" для наведения ракет, запущенных другими самолетами в режиме радиолокационного молчания). Активно осваивает МиГ-31БМ морская авиация ВМФ, где имеется своя специфика.Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ может развивать скорость до 3000 км/час на высотах до 21 км. Способен обнаруживать на расстоянии до 320 км и уничтожать на удалении до 280 км воздушные цели на фоне земной поверхности в диапазоне высот от 100 метров до 30 километров (сопровождать – до 10 целей, поражать одновременно – шесть). Четыре истребителя МиГ-31БМ способны надежно прикрыть фронт до 900 км. Невероятные летно-тактические характеристики обеспечивают "тридцать первому" постоянный рост боевых возможностей. Полезная нагрузка до пяти тонн и максимальная взлетная масса самого быстрого в мире истребителя – более 46 тонн – позволяют МиГ-31 находиться в категории воздушных кораблей, на уровне гражданского авиалайнера Ту-134. Аналогичные показатели самых тяжелых американских истребителей F-15EX Eagle II и F-22A Raptor – 37 и 38 тонн соответственно. "Американцы" значительно уступают по скорости и другим параметрам.Боевое применениеОсновное предназначение "тридцать первого" – перехват и уничтожение воздушных целей, в этом ему нет равных. МиГ-31БМ считается единственным в мире серийным истребителем, способным перехватывать и уничтожать крылатые ракеты с эффективностью более 90 процентов.Американский журнал Military Watch 30 июля сообщил, что огромный МиГ-31 может брать на борт шесть ракет "воздух-воздух" большой дальности (Р-37М) и еще шесть стандартных ракет (Р-33С), поэтому "попадает в отдельную, не имеющую себе равных лигу по огневой мощи". Ракеты Р-37М "исключительной дальности поражения до 400 км" летают на гиперзвуковой скорости 6 Махов. Еще более эффективными Military Watch Magazine называет ракеты Х-47М2 (скорость свыше 10 Махов), которые МиГ-31К применял в ходе СВО "для нейтрализации американских систем ПВО Patriot в столице Украины".Россия впервые применила "Кинжал" в боевых условиях в марте 2022 года, уничтожив одним ударом стратегический подземный арсенал ВСУ на западе Украины. До резонансного "накрытия" батареи ЗРК Patriot в Киеве ракеты Х-47М2 успешно поразили еще две "особо важные цели" в зоне СВО. Модификация истребителя МиГ-31К предназначена для высокоточных ударов по наземным (надводным) целям на расстоянии более 2000 км от точки пуска. Гиперзвуковой "Кинжал" на Западе считают "самой могущественной тактической ракетой в мире", способной "менять правила игры".Модернизированный истребитель МиГ-31БМ и его вооружение остаются недостижимой технологической вершиной для наиболее развитых стран мира. Большим тактическим преимуществом считается "закрытость" боевого потенциала МиГ-31 от специалистов Пентагона и НАТО – истребитель никогда не экспортировался, не передавался странам Варшавского договора. Поэтому на Западе долго сомневались в существовании 23-мм шестиствольной пушки ГШ-6-23 на борту МиГ-31 (скорострельность – 10 тысяч выстрелов в минуту), этот "зверь" страшнее американского "Вулкана". Сегодня вне России "тридцать первыми" располагают лишь ВВС Казахстана, 32 тяжелых истребителя – это наследство СССР. В обозримой перспективе МиГ-31 заменит авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41, способный выполнять задачи в ближнем космосе.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Александр Хроленко
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минобороны рф, пентагон, казахстан, киев, украина, россия, в мире, аналитика, вкс, колумнисты
минобороны рф, пентагон, казахстан, киев, украина, россия, в мире, аналитика, вкс, колумнисты
Возможности модернизированных истребителей МиГ-31
Российский тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31 в "космическом" титановом корпусе остается самым могущественным боевым воздушным кораблем в мире, даже после появления ударных самолетов пятого поколения
Обновление вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования позволило почти в три раза повысить эффективность модификации МиГ-31БМ, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
ВКС России 31 июля получили партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащенных современной электроникой для обнаружения целей на дальности до 320 км и управления новыми типами ракет "воздух-воздух". Количество не раскрывается, однако известно, что до 1994 года произведено всего свыше 500 истребителей МиГ-31, около 350 – стоят на вооружении ВКС России. Модернизированы до версии МиГ-31БМ/БСМ (с радаром "Заслон-М") более 100 машин.
Планируется до 2024 года обновить 114 истребителей-перехватчиков МиГ-31, далее – все остальные. Минобороны РФ и РСК "МиГ" летом 2021 года подписали два государственных контракта – на модернизацию строевых истребителей до уровня МиГ-31БМ и носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Напомню, "тридцать первый" пережил восемь модификаций и модернизаций, и сегодня продолжает совершенствоваться.
В ранних модификациях МиГ-31 командир и штурман могли взаимодействовать только по переговорному устройству, сегодня в кабинах имеются высокоинформативные ЖК-экраны с тактическими, навигационными, радиолокационными и другими данными. Новое вооружение и оборудование расширяет возможности узкоспециализированного перехватчика, превращает МиГ-31БМ в многофункциональную боевую платформу – воздушный командный пункт, центр взаимодействия с наземными комплексами ПВО и другими истребителями (использование мощного бортового радара "Заслон-М" для наведения ракет, запущенных другими самолетами в режиме радиолокационного молчания). Активно осваивает МиГ-31БМ морская авиация ВМФ, где имеется своя специфика.
Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ может развивать скорость до 3000 км/час на высотах до 21 км. Способен обнаруживать на расстоянии до 320 км и уничтожать на удалении до 280 км воздушные цели на фоне земной поверхности в диапазоне высот от 100 метров до 30 километров (сопровождать – до 10 целей, поражать одновременно – шесть).
Четыре истребителя МиГ-31БМ способны надежно прикрыть фронт до 900 км. Невероятные летно-тактические характеристики обеспечивают "тридцать первому" постоянный рост боевых возможностей. Полезная нагрузка до пяти тонн и максимальная взлетная масса самого быстрого в мире истребителя – более 46 тонн – позволяют МиГ-31 находиться в категории воздушных кораблей, на уровне гражданского авиалайнера Ту-134.
Аналогичные показатели самых тяжелых американских истребителей F-15EX Eagle II и F-22A Raptor – 37 и 38 тонн соответственно. "Американцы" значительно уступают по скорости и другим параметрам.
Основное предназначение "тридцать первого" – перехват и уничтожение воздушных целей, в этом ему нет равных. МиГ-31БМ считается единственным в мире серийным истребителем, способным перехватывать и уничтожать крылатые ракеты с эффективностью более 90 процентов.
Американский журнал Military Watch 30 июля сообщил, что огромный МиГ-31 может брать на борт шесть ракет "воздух-воздух" большой дальности (Р-37М) и еще шесть стандартных ракет (Р-33С), поэтому "попадает в отдельную, не имеющую себе равных лигу по огневой мощи". Ракеты Р-37М "исключительной дальности поражения до 400 км" летают на гиперзвуковой скорости 6 Махов. Еще более эффективными Military Watch Magazine называет ракеты Х-47М2 (скорость свыше 10 Махов), которые МиГ-31К применял в ходе СВО "для нейтрализации американских систем ПВО Patriot в столице Украины".
Россия впервые применила "Кинжал" в боевых условиях в марте 2022 года, уничтожив одним ударом стратегический подземный арсенал ВСУ на западе Украины. До резонансного "накрытия" батареи ЗРК Patriot в Киеве ракеты Х-47М2 успешно поразили еще две "особо важные цели" в зоне СВО.
Модификация истребителя МиГ-31К предназначена для высокоточных ударов по наземным (надводным) целям на расстоянии более 2000 км от точки пуска. Гиперзвуковой "Кинжал" на Западе считают "самой могущественной тактической ракетой в мире", способной "менять правила игры".
Американцы уверены, что "тридцать первый" способен "запускать космические корабли" и вести "космическую войну". Вероятных агрессоров беспокоит истребитель МиГ-31И (Д), "охотник на спутники" на низких околоземных орбитах. Характеристики российской противоспутниковой ракеты не раскрываются, однако она наверняка летает дальше и быстрее атмосферной Р-37М.
Модернизированный истребитель МиГ-31БМ и его вооружение остаются недостижимой технологической вершиной для наиболее развитых стран мира. Большим тактическим преимуществом считается "закрытость" боевого потенциала МиГ-31 от специалистов Пентагона и НАТО – истребитель никогда не экспортировался, не передавался странам Варшавского договора. Поэтому на Западе долго сомневались в существовании 23-мм шестиствольной пушки ГШ-6-23 на борту МиГ-31 (скорострельность – 10 тысяч выстрелов в минуту), этот "зверь" страшнее американского "Вулкана".
Сегодня вне России "тридцать первыми" располагают лишь ВВС Казахстана, 32 тяжелых истребителя – это наследство СССР. В обозримой перспективе МиГ-31 заменит авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41, способный выполнять задачи в ближнем космосе.
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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.