https://sputnik-georgia.ru/20230804/razyskivayutsya-50-chelovek-posle-opolznya-na-gornom-kurorte-gruzii-280890059.html

Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии

Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии

Два человека погибли в результате стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови 04.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-04T01:44+0400

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2023-08-04T01:47+0400

грузия

происшествия

новости

шови

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

западная грузия

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Пятьдесят человек не выходят на связь после крупного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, но есть вероятность, что они находятся в числе спасенных, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили телеканалу "Рустави 2".В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Высокогорный курорт оторван от внешнего мира - разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция прибыли на место стихийного бедствия на вертолетах Погранполиции МВД.Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно."Мы надеемся и не исключено, что эти 50 человек, с которыми на данном этапе не удается связаться, находятся в рядах и в числе тех, кто находится на той конкретной локации, где сейчас наши пожарные-спасатели и полиция обустроили безопасные зоны. Есть дублированная информация, которую нужно перепроверить и отфильтровать", - отметил Мгебришвили. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". Спустившиеся с горы массы земли разрушили коттеджи, повалили деревья и спустились в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, смыла мосты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, шови, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, западная грузия, оползень в шови