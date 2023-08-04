https://sputnik-georgia.ru/20230804/razyskivayutsya-50-chelovek-posle-opolznya-na-gornom-kurorte-gruzii-280890059.html
Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии
Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии
Два человека погибли в результате стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови 04.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-04T01:44+0400
2023-08-04T01:44+0400
2023-08-04T01:47+0400
грузия
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
западная грузия
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Пятьдесят человек не выходят на связь после крупного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, но есть вероятность, что они находятся в числе спасенных, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили телеканалу "Рустави 2".В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Высокогорный курорт оторван от внешнего мира - разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция прибыли на место стихийного бедствия на вертолетах Погранполиции МВД.Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно."Мы надеемся и не исключено, что эти 50 человек, с которыми на данном этапе не удается связаться, находятся в рядах и в числе тех, кто находится на той конкретной локации, где сейчас наши пожарные-спасатели и полиция обустроили безопасные зоны. Есть дублированная информация, которую нужно перепроверить и отфильтровать", - отметил Мгебришвили. Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". Спустившиеся с горы массы земли разрушили коттеджи, повалили деревья и спустились в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, смыла мосты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, шови, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, западная грузия, оползень в шови
Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии
01:44 04.08.2023 (обновлено: 01:47 04.08.2023)
Два человека погибли в результате стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Пятьдесят человек не выходят на связь после крупного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, но есть вероятность, что они находятся в числе спасенных, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили телеканалу "Рустави 2".
В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Высокогорный курорт оторван от внешнего мира - разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция прибыли на место стихийного бедствия на вертолетах Погранполиции МВД.
"Примерно более 150 человек находятся в безопасном месте вместе с пожарными-спасателями и сотрудниками полиции, которых вывезут оттуда прямо с утра на вертолетах. Если завтра погода позволит, к работам по эвакуации подключатся три вертолета", - сказал Мгебришвили.
Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно.
"Мы надеемся и не исключено, что эти 50 человек, с которыми на данном этапе не удается связаться, находятся в рядах и в числе тех, кто находится на той конкретной локации, где сейчас наши пожарные-спасатели и полиция обустроили безопасные зоны. Есть дублированная информация, которую нужно перепроверить и отфильтровать", - отметил Мгебришвили.
Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". Спустившиеся с горы массы земли разрушили коттеджи, повалили деревья и спустились в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, смыла мосты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).