https://sputnik-georgia.ru/20230805/black-sea-arena-otmenyaet-blizhayshie-kontserty-iz-za-tragedii-v-shovi-280945780.html
Black Sea Arena отменяет ближайшие концерты из-за трагедии в Шови
Black Sea Arena отменяет ближайшие концерты из-за трагедии в Шови
Концерты в Шекветили должны были состояться на выходных, 5 и 6 августа 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T09:39+0400
2023-08-05T09:39+0400
2023-08-06T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Концертный зал Black Sea Arena в Шекветили отменил выступления Nile Rodgers & Chic и FKJ, запланированные на 5 и 6 августа, в связи с трагедией, случившейся в результате схода оползня на высокогорном курорте Шови (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 11 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, а 25 человек ищут. По словам организаторов концертов, после проведенных консультаций с администрацией правительства они решили отменить мероприятия. Предсказать оползень невозможно даже при наличии систем мониторинга – геолог >>>Музыкальные выступления в связи с трагедией в Шови отменил и батумский клуб MONO HALL."Коллектив Mono Hall глубоко опечален трагедией в Шови и выражает соболезнования семьям каждого из погибших... С сегодняшнего дня и до 8 августа в Mono Hall не будет проводиться никаких мероприятий", – говорится в сообщении компании. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Армения предложила Грузии помощь в ликвидации последствий оползня >>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Также объявлено, что 7 августа – день траура в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оползень в шови, шови, шекветили, новости, black sea arena
оползень в шови, шови, шекветили, новости, black sea arena
Black Sea Arena отменяет ближайшие концерты из-за трагедии в Шови
09:39 05.08.2023 (обновлено: 10:28 06.08.2023)
Концерты в Шекветили должны были состояться на выходных, 5 и 6 августа
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Концертный зал Black Sea Arena в Шекветили отменил выступления Nile Rodgers & Chic и FKJ, запланированные на 5 и 6 августа, в связи с трагедией, случившейся в результате схода оползня на высокогорном курорте Шови (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 11 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, а 25 человек ищут.
По словам организаторов концертов, после проведенных консультаций с администрацией правительства они решили отменить мероприятия.
Музыкальные выступления в связи с трагедией в Шови отменил и батумский клуб MONO HALL.
"Коллектив Mono Hall глубоко опечален трагедией в Шови и выражает соболезнования семьям каждого из погибших... С сегодняшнего дня и до 8 августа в Mono Hall не будет проводиться никаких мероприятий", – говорится в сообщении компании.
Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
Также объявлено, что 7 августа – день траура в стране.