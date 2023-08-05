https://sputnik-georgia.ru/20230805/chislo-pogibshikh-v-rezultate-skhoda-opolznya-v-shovi-vozroslo-do-12-280951163.html

Число погибших в результате схода оползня в Шови возросло до 12

Число погибших в результате схода оползня в Шови возросло до 12

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число погибших в результате схода оползня в курортном Шови возросло до 12 – спасатели обнаружили тело еще одного пропавшего, передает... 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T13:36+0400

2023-08-05T13:36+0400

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шови

оползень в шови

новости

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число погибших в результате схода оползня в курортном Шови возросло до 12 – спасатели обнаружили тело еще одного пропавшего, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.Так, по последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 12 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, а 25 человек ищут.Волонтеры для ликвидации оползня в Шови не нужны – спикер парламента Грузии >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе.Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Третий день спасательных работ в Шови: вертолеты возобновили поиски >>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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