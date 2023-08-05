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Число жертв схода оползня в Шови вновь возросло
Число жертв схода оползня в Шови вновь возросло
Активные поиски остальных пропавших в зоне стихии продолжаются 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T15:26+0400
2023-08-05T15:26+0400
2023-08-05T15:37+0400
шови
новости
происшествия
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число погибших в результате схода оползня в Шови вновь возросло – спасатели обнаружили тело 13-го пропавшего, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.Так, по последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 13 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, поиски остальных пропавших продолжаются.На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе.Волонтеры для ликвидации оползня в Шови не нужны – спикер парламента Грузии >>>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шови, новости, происшествия, оползень в шови
шови, новости, происшествия, оползень в шови
Число жертв схода оползня в Шови вновь возросло
15:26 05.08.2023 (обновлено: 15:37 05.08.2023)
Активные поиски остальных пропавших в зоне стихии продолжаются
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число погибших в результате схода оползня в Шови вновь возросло – спасатели обнаружили тело 13-го пропавшего, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
Так, по последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 13 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, поиски остальных пропавших продолжаются.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).