https://sputnik-georgia.ru/20230805/drony-meshayut-rabote-vertoletov-v-shovi--sluzhba-upravleniya-chp-280947317.html
Дроны мешают работе вертолетов в Шови – Служба управления ЧП
Дроны мешают работе вертолетов в Шови – Служба управления ЧП
В стране уже третий день идет спасательно-поисковая операция пропавших в результате оползня в Шови 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T11:43+0400
2023-08-05T11:43+0400
2023-08-05T13:57+0400
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
шови
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новости
происшествия
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии призвала граждан не принимать самовольное решение о применении дронов в зоне бедствия в Шови, где сошел оползень, так как это опасно для вертолетов. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 11 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, а 25 человек ищут. В заявлении ведомства также отмечается, что к поисково-спасательным мероприятиям привлечены пожарные и спасатели, подразделения полиции, дроны, спецтехника и вертолет пограничной службы. К работе также привлечена группа кинологов Службы управления чрезвычайными ситуациями. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Напомним, климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями, шови, грузия, новости, происшествия, оползень в шови
служба по управлению чрезвычайными ситуациями, шови, грузия, новости, происшествия, оползень в шови
Дроны мешают работе вертолетов в Шови – Служба управления ЧП
11:43 05.08.2023 (обновлено: 13:57 05.08.2023)
В стране уже третий день идет спасательно-поисковая операция пропавших в результате оползня в Шови
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии призвала граждан не принимать самовольное решение о применении дронов в зоне бедствия в Шови, где сошел оползень, так как это опасно для вертолетов.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 11 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, а 25 человек ищут.
"Призываем граждан, выражающих желание использовать дроны в зоне стихии, не принимать решения самовольно, так как это представляет угрозу для вертолетов, действующих в зоне стихии", – говорится в сообщении Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.
В заявлении ведомства также отмечается, что к поисково-спасательным мероприятиям привлечены пожарные и спасатели, подразделения полиции, дроны, спецтехника и вертолет пограничной службы.
К работе также привлечена группа кинологов Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Напомним, климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).