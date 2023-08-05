https://sputnik-georgia.ru/20230805/drony-meshayut-rabote-vertoletov-v-shovi--sluzhba-upravleniya-chp-280947317.html

Дроны мешают работе вертолетов в Шови – Служба управления ЧП

Дроны мешают работе вертолетов в Шови – Служба управления ЧП

В стране уже третий день идет спасательно-поисковая операция пропавших в результате оползня в Шови 05.08.2023, Sputnik Грузия

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

шови

грузия

новости

происшествия

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии призвала граждан не принимать самовольное решение о применении дронов в зоне бедствия в Шови, где сошел оползень, так как это опасно для вертолетов. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 11 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек, а 25 человек ищут. В заявлении ведомства также отмечается, что к поисково-спасательным мероприятиям привлечены пожарные и спасатели, подразделения полиции, дроны, спецтехника и вертолет пограничной службы. К работе также привлечена группа кинологов Службы управления чрезвычайными ситуациями. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Напомним, климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями, шови, грузия, новости, происшествия, оползень в шови