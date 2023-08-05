https://sputnik-georgia.ru/20230805/gruziya-imeet-bolshoy-potentsial--ekspert-o-turizme-strany-v-mezhsezone-280950861.html

"Грузия имеет большой потенциал" – эксперт о туризме страны в межсезонье

"Грузия имеет большой потенциал" – эксперт о туризме страны в межсезонье

Эксперт коснулся и темы того, как грузинская оппозиция притесняет туристов из РФ и чем это грозит 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T15:00+0400

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2023-08-05T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Грузия имеет большой потенциал для развития туризма разных видов в межсезонье, заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе. Так Грузия может быть привлекательна для туристов не только в летний и зимний сезоны, но и в межсезонье, считает Мжаванадзе, отмечая, что у страны есть большой потенциал развития в этом направлении. Между тем туристы из России стали мишенью для части грузинской оппозиции, которая устраивает против них акции протеста, заявляя о том, что в Грузии им не рады, отметил эксперт. Поэтому в этом году туристический сезон в стране сорван, считает он.Мжаванадзе отмечает, что если бы в Грузии был соответствующий закон, не было бы антироссийских настроений, а казна получила бы не 1 миллиард долларов, как об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, а три или четыре миллиарда. Поэтому, чтобы российский турист чувствовал себя комфортно в Грузии, власть должна действовать по закону, утверждает Мжаванадзе. По данным Нацбанка, россияне за первую половину 2023 года потратили наибольшую сумму из всех туристов, посетивших Грузию – $482 млн на 577 тысяч визитов. Следующими идут туристы из Турции – $264 млн на 582 тысячи посещений. Третье место у жителей ЕС ($215 млн на 161 тысячу путешествий). Общие доходы Грузии от туризма с января по июнь превысили $1,8 млрд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, новости