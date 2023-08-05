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Как изменились цены в Грузии за год – июль 2023
Как изменились цены в Грузии за год – июль 2023
Годовая инфляция в Грузии в июле составила 0,3% при целевом показателе 3%, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат" 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T20:00+0400
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2023-08-05T20:00+0400
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Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 0,5% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.За год в июле цены выросли на гостиницы и рестораны (9,7%) и алкогольные напитки и табак (6,3%), а снизились на транспорт (-12,1%), здравоохранение (-6,9%) и связь (-3%). Цены на продовольствие за год выросли на 1,2%.Замминистра финансов Грузии Михаил Дондуа заявил, что снижение уровня инфляции на фоне высокого роста экономики указывает на правильную политику государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
Как изменились цены в Грузии за год – июль 2023
Годовая инфляция в Грузии в июле составила 0,3% при целевом показателе 3%, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат"
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 0,5% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.
За год в июле цены выросли на гостиницы и рестораны (9,7%) и алкогольные напитки и табак (6,3%), а снизились на транспорт (-12,1%), здравоохранение (-6,9%) и связь (-3%). Цены на продовольствие за год выросли на 1,2%.
Замминистра финансов Грузии Михаил Дондуа заявил, что снижение уровня инфляции на фоне высокого роста экономики указывает на правильную политику государства.