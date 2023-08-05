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Россиянка погибла во время оползня на курорте Шови в Грузии
Россиянка погибла во время оползня на курорте Шови в Грузии
Одна из близких подруг опознала тело 32-летней женщины в морге 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Гражданка России, 32-летняя Ксения Тричева из Перми, опознана как одна из 16 погибших во время оползня на курорте Шови, сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 16 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести. На данном этапе удалось опознать семерых из 16 погибших, обнаруженных в зоне стихийного бедствия. К настоящему моменту в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шови, оползень в шови, происшествия, новости, грузия, общество
шови, оползень в шови, происшествия, новости, грузия, общество

Россиянка погибла во время оползня на курорте Шови в Грузии

19:13 05.08.2023 (обновлено: 20:07 05.08.2023)
© Ministry of Internal Affairs of Georgia Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача) - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Одна из близких подруг опознала тело 32-летней женщины в морге
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Гражданка России, 32-летняя Ксения Тричева из Перми, опознана как одна из 16 погибших во время оползня на курорте Шови, сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 16 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.

"По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей – одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении", – говорится в заявлении Секции.

На данном этапе удалось опознать семерых из 16 погибших, обнаруженных в зоне стихийного бедствия.
К настоящему моменту в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
© Ministry of Internal Affairs of Georgia Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача) - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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