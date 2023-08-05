https://sputnik-georgia.ru/20230805/situatsiya-na-meste-skhoda-opolznya-v-shovi-ochen-slozhnaya--glava-minregionov-280956097.html

Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов

Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов

Спасатели до сих пор пытаются подобраться к коттеджному поселку и столовой, где как раз есть наибольшее число пропавших без вести, сказал министр 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T15:59+0400

2023-08-05T15:59+0400

2023-08-05T16:47+0400

оползень в шови

шови

ираклий карселадзе

грузия

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новости

происшествия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Ситуация в зоне схода оползня на курорте Шови очень тяжелая, как и условия работы из-за большой массы земли, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 13 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.По его словам, спасатели до сих пор пытаются подобраться к коттеджному поселку и столовой, где как раз есть наибольшее число пропавших без вести. "Вчера мы смогли перевезти пять единиц техники. Сегодня уже работают 15 единиц непосредственно в ареале. Всего же работает 30 единиц. При помощи дополнительной техники растет мобильность", – отметил Карселадзе. На месте уже строят мост и альтернативную дорогу, добавил министр. "При помощи альтернативной дороги мы хотим открыть второй фронт и оттуда добраться до места вместе со спасателями и военными. Третий фронт работ откроется, как только установят мост. Фактически мы пытаемся охватить весь периметр", – сказал Карселадзе. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Однако опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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оползень в шови, шови, ираклий карселадзе, грузия, общество, новости, происшествия