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https://sputnik-georgia.ru/20230805/situatsiya-na-meste-skhoda-opolznya-v-shovi-ochen-slozhnaya--glava-minregionov-280956097.html
Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов
Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов
Спасатели до сих пор пытаются подобраться к коттеджному поселку и столовой, где как раз есть наибольшее число пропавших без вести, сказал министр 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T15:59+0400
2023-08-05T16:47+0400
оползень в шови
шови
ираклий карселадзе
грузия
общество
новости
происшествия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Ситуация в зоне схода оползня на курорте Шови очень тяжелая, как и условия работы из-за большой массы земли, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 13 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.По его словам, спасатели до сих пор пытаются подобраться к коттеджному поселку и столовой, где как раз есть наибольшее число пропавших без вести. "Вчера мы смогли перевезти пять единиц техники. Сегодня уже работают 15 единиц непосредственно в ареале. Всего же работает 30 единиц. При помощи дополнительной техники растет мобильность", – отметил Карселадзе. На месте уже строят мост и альтернативную дорогу, добавил министр. "При помощи альтернативной дороги мы хотим открыть второй фронт и оттуда добраться до места вместе со спасателями и военными. Третий фронт работ откроется, как только установят мост. Фактически мы пытаемся охватить весь периметр", – сказал Карселадзе. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Однако опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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оползень в шови, шови, ираклий карселадзе, грузия, общество, новости, происшествия
оползень в шови, шови, ираклий карселадзе, грузия, общество, новости, происшествия

Ситуация на месте схода оползня в Шови очень сложная – глава Минрегионов

15:59 05.08.2023 (обновлено: 16:47 05.08.2023)
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Спасатели до сих пор пытаются подобраться к коттеджному поселку и столовой, где как раз есть наибольшее число пропавших без вести, сказал министр
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Ситуация в зоне схода оползня на курорте Шови очень тяжелая, как и условия работы из-за большой массы земли, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 13 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.

"Работы ведутся с максимальной интенсивностью. Работают спасатели, военные и, безусловно, техника. Очень сложная ситуация и тяжелые условия для работы, так как мы имеем дело на самом деле с огромной массой земли. Одновременно это ил, что осложняет работы, но, несмотря на это, план есть, и по нему проводятся две дороги", – сказал Карселадзе.

По его словам, спасатели до сих пор пытаются подобраться к коттеджному поселку и столовой, где как раз есть наибольшее число пропавших без вести.
"Вчера мы смогли перевезти пять единиц техники. Сегодня уже работают 15 единиц непосредственно в ареале. Всего же работает 30 единиц. При помощи дополнительной техники растет мобильность", – отметил Карселадзе.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
На месте уже строят мост и альтернативную дорогу, добавил министр.
"При помощи альтернативной дороги мы хотим открыть второй фронт и оттуда добраться до места вместе со спасателями и военными. Третий фронт работ откроется, как только установят мост. Фактически мы пытаемся охватить весь периметр", – сказал Карселадзе.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в Шови, где сошел смертоносный оползень
Поисково-спасательная операция в Шови, где сошел смертоносный оползень - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поисково-спасательная операция в Шови, где сошел смертоносный оползень
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Однако опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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