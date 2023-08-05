https://sputnik-georgia.ru/20230805/skorblyu-vmeste-s-iveriey--patriarkh-vseya-rusi-soboleznuet-gruzii-280963183.html
Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии
Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T22:02+0400
2023-08-05T22:02+0400
2023-08-05T22:51+0400
патриарх московский и всея руси кирилл
грузия
новости
шови
оползень в шови
католикос-патриарх всея грузии илия ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22790/93/227909343_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_4b4158519a9ecaeea707ec06c8e3a6d1.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Святейшему и Блаженнейшему Илие II, Католикосу-Патриарху всея Грузии в связи с трагедией на курорте Шови. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22790/93/227909343_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4366db12048ecba1c35f70c8236a709b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
патриарх московский и всея руси кирилл, грузия, новости, шови, оползень в шови, католикос-патриарх всея грузии илия ii
патриарх московский и всея руси кирилл, грузия, новости, шови, оползень в шови, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии
22:02 05.08.2023 (обновлено: 22:51 05.08.2023)
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Святейшему и Блаженнейшему Илие II, Католикосу-Патриарху всея Грузии в связи с трагедией на курорте Шови.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.
"Скорблю вместе с народом братской Иверии и надеюсь, что проходящие в непростых условиях поисково-спасательные работы будут в скором времени успешно завершены и принесут добрые вести всем, кто переживает о судьбе своих близких", – говорится в письме соболезнования.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).