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Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии

Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии

По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T22:02+0400

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патриарх московский и всея руси кирилл

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оползень в шови

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Святейшему и Блаженнейшему Илие II, Католикосу-Патриарху всея Грузии в связи с трагедией на курорте Шови. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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патриарх московский и всея руси кирилл, грузия, новости, шови, оползень в шови, католикос-патриарх всея грузии илия ii