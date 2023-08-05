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Спасатели добрались до эпицентра стихийного бедствия: что происходит в Шови?
Спасатели добрались до эпицентра стихийного бедствия: что происходит в Шови?
Через временный мост ввезли экскаваторы, и сейчас идет работа на той локации, где нашли тела – на территории коттеджей, заявил начальник службы ЧС 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T22:41+0400
2023-08-05T22:41+0400
2023-08-06T00:21+0400
шови
оползень в шови
происшествия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Спасателям удалось добраться до эпицентра стихийного бедствия на курорте Шови, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шови, оползень в шови, происшествия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
шови, оползень в шови, происшествия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Спасатели добрались до эпицентра стихийного бедствия: что происходит в Шови?
22:41 05.08.2023 (обновлено: 00:21 06.08.2023)
Через временный мост ввезли экскаваторы, и сейчас идет работа на той локации, где нашли тела – на территории коттеджей, заявил начальник службы ЧС
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Спасателям удалось добраться до эпицентра стихийного бедствия на курорте Шови, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести.
"Сейчас мы находимся в эпицентре стихии, где работает тяжелая техника. Это результат тяжелой и активной работы Мининфраструктуры и построенного моста. Через мост мы ввезли экскаваторы, и сейчас идет работа на той локации, где нашли тела – на территории коттеджей. Коттеджи были на одной стороне дороги, и после удара волны их фрагменты оказались дальше", – сказал Мгебришвили.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).