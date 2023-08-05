https://sputnik-georgia.ru/20230805/spasateli-dobralis-do-epitsentra-stikhiynogo-bedstviya-poslednie-dannye-280963006.html

Спасатели добрались до эпицентра стихийного бедствия: что происходит в Шови?

Спасатели добрались до эпицентра стихийного бедствия: что происходит в Шови?

Через временный мост ввезли экскаваторы, и сейчас идет работа на той локации, где нашли тела – на территории коттеджей, заявил начальник службы ЧС 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T22:41+0400

2023-08-05T22:41+0400

2023-08-06T00:21+0400

шови

оползень в шови

происшествия

новости

общество

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Спасателям удалось добраться до эпицентра стихийного бедствия на курорте Шови, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщалось о поиске 25 пропавших без вести. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, происшествия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями