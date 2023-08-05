https://sputnik-georgia.ru/20230805/tragediya-na-kurorte-shovi-sprovotsirovana-srazu-neskolkimi-prirodnymi-yavleniyami--geologi--280957298.html

Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи

Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи

Специалисты отмечают: подобное явление не характерно для Шови 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T18:08+0400

2023-08-05T18:08+0400

2023-08-05T18:08+0400

шови

оползень в шови

новости

происшествия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Геологическое и гидрологическое первичные исследования показали, что стихийное бедствие на курорте Шови было спровоцировано сразу несколькими природными явлениями, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщали о поиске 25 пропавших без вести. Так, предварительное геологическое исследование показало, что в ущелье реки Бубацкали – правого притока реки Чанчахи – интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие ему осадки привели в динамику твердые наносы и развили активные побочные процессы эрозии. Кроме того, имели место вымывание берегов реки, зарождение и активность оползневых процессов у берегов, что после переросло в сель. При этом геологи отмечают, что подобное явление не характерно для Шови и никогда не было предупреждения о сели в этом районе. На данный момент в операции по спасению пропавших в зоне стихии принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят они. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды