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https://sputnik-georgia.ru/20230805/tragediya-na-kurorte-shovi-sprovotsirovana-srazu-neskolkimi-prirodnymi-yavleniyami--geologi--280957298.html
Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи
Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи
Специалисты отмечают: подобное явление не характерно для Шови 05.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-05T18:08+0400
2023-08-05T18:08+0400
шови
оползень в шови
новости
происшествия
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Геологическое и гидрологическое первичные исследования показали, что стихийное бедствие на курорте Шови было спровоцировано сразу несколькими природными явлениями, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщали о поиске 25 пропавших без вести. Так, предварительное геологическое исследование показало, что в ущелье реки Бубацкали – правого притока реки Чанчахи – интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие ему осадки привели в динамику твердые наносы и развили активные побочные процессы эрозии. Кроме того, имели место вымывание берегов реки, зарождение и активность оползневых процессов у берегов, что после переросло в сель. При этом геологи отмечают, что подобное явление не характерно для Шови и никогда не было предупреждения о сели в этом районе. На данный момент в операции по спасению пропавших в зоне стихии принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят они. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шови, оползень в шови, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды
шови, оползень в шови, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды

Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи

18:08 05.08.2023
© photo: Sputnik / StringerТрагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото
Трагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Специалисты отмечают: подобное явление не характерно для Шови
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Геологическое и гидрологическое первичные исследования показали, что стихийное бедствие на курорте Шови было спровоцировано сразу несколькими природными явлениями, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщали о поиске 25 пропавших без вести.

"Надо отметить, что для реки Бубисцкали не характерны селевые явления и в этом месте не было сели. Но во время стихии произошло совпадение пяти процессов, что и вызвало этот результат", – сказано в заявлении.

Так, предварительное геологическое исследование показало, что в ущелье реки Бубацкали – правого притока реки Чанчахи – интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие ему осадки привели в динамику твердые наносы и развили активные побочные процессы эрозии.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Кроме того, имели место вымывание берегов реки, зарождение и активность оползневых процессов у берегов, что после переросло в сель. При этом геологи отмечают, что подобное явление не характерно для Шови и никогда не было предупреждения о сели в этом районе.
На данный момент в операции по спасению пропавших в зоне стихии принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят они.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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