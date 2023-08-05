Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи
© photo: Sputnik / StringerТрагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото
© photo: Sputnik / Stringer
Специалисты отмечают: подобное явление не характерно для Шови
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Геологическое и гидрологическое первичные исследования показали, что стихийное бедствие на курорте Шови было спровоцировано сразу несколькими природными явлениями, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщали о поиске 25 пропавших без вести.
"Надо отметить, что для реки Бубисцкали не характерны селевые явления и в этом месте не было сели. Но во время стихии произошло совпадение пяти процессов, что и вызвало этот результат", – сказано в заявлении.
Так, предварительное геологическое исследование показало, что в ущелье реки Бубацкали – правого притока реки Чанчахи – интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие ему осадки привели в динамику твердые наносы и развили активные побочные процессы эрозии.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Кроме того, имели место вымывание берегов реки, зарождение и активность оползневых процессов у берегов, что после переросло в сель. При этом геологи отмечают, что подобное явление не характерно для Шови и никогда не было предупреждения о сели в этом районе.
На данный момент в операции по спасению пропавших в зоне стихии принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят они.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).