В зоне стихийного бедствия на курорте Шови ищут детей – глава Минздрава Грузии
23:00 05.08.2023 (обновлено: 23:05 05.08.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски пропавших в зоне оползня в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Для опознания ряда тел погибших понадобится тест ДНК, отметил министр
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Среди пропавших без вести во время оползня на курорте Шови есть дети, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.
"Среди пропавших семь или восемь детей. Я не знаю, есть ли дети среди обнаруженных мертвыми", – сказал Азарашвили.
Между тем министр отметил, что для опознания ряда тел погибших понадобится тест ДНК.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
"С опознанием тел есть проблема, так как в течение дня были обнаружены части тел и там надо пройти разные этапы. Один из них – анализ ДНК, который установит, кому принадлежит тело, настолько есть изуродованные тела", – сказал Азарашвили.
По последним данным, опознать удалось семь погибших из 17.
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
© Ministry of Internal Affairs of Georgia Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
Поиски пропавших в зоне стихии в Шови (Рача)
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).