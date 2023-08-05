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В зоне стихийного бедствия на курорте Шови ищут детей – глава Минздрава Грузии

В зоне стихийного бедствия на курорте Шови ищут детей – глава Минздрава Грузии

Для опознания ряда тел погибших понадобится тест ДНК, отметил министр 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T23:00+0400

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шови

оползень в шови

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Среди пропавших без вести во время оползня на курорте Шови есть дети, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.Между тем министр отметил, что для опознания ряда тел погибших понадобится тест ДНК. "С опознанием тел есть проблема, так как в течение дня были обнаружены части тел и там надо пройти разные этапы. Один из них – анализ ДНК, который установит, кому принадлежит тело, настолько есть изуродованные тела", – сказал Азарашвили. По последним данным, опознать удалось семь погибших из 17. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, зураб азарашвили, минздрав, грузия, новости, общество, происшествия