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Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение

Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение

Заключение покажет всю картину происходящего, утверждают в министерстве окружающей среды 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T09:01+0400

2023-08-06T09:01+0400

2023-08-06T09:55+0400

шови

оползень в шови

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национальное агентство окружающей среды

национальное агентство охраны окружающей среды

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Эксперты представят предварительное заключение о событиях, предшествующих трагедии на курорте Шови, в воскресенье, заявила замминистра охраны окружающей среды Грузии Нино Тандилашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.По ее словам, заключение будет основываться на конкретных данных и покажет всю картину происходящего. "Это будет заключение, основанное на конкретных данных и информации, но на данном этапе я могу сказать, что произошло очень внезапное, мгновенное событие", – сказала Тандилашвили. Специалистам нужно время, чтобы предоставить населению максимально достоверную информацию и дать исчерпывающие ответы на все вопросы, добавила она. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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