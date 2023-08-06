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Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение
Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение
Заключение покажет всю картину происходящего, утверждают в министерстве окружающей среды 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T09:01+0400
2023-08-06T09:01+0400
2023-08-06T09:55+0400
шови
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министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Эксперты представят предварительное заключение о событиях, предшествующих трагедии на курорте Шови, в воскресенье, заявила замминистра охраны окружающей среды Грузии Нино Тандилашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.По ее словам, заключение будет основываться на конкретных данных и покажет всю картину происходящего. "Это будет заключение, основанное на конкретных данных и информации, но на данном этапе я могу сказать, что произошло очень внезапное, мгновенное событие", – сказала Тандилашвили. Специалистам нужно время, чтобы предоставить населению максимально достоверную информацию и дать исчерпывающие ответы на все вопросы, добавила она. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шови, оползень в шови, грузия, новости, происшествия, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов грузии, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
шови, оползень в шови, грузия, новости, происшествия, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов грузии, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение
09:01 06.08.2023 (обновлено: 09:55 06.08.2023)
Заключение покажет всю картину происходящего, утверждают в министерстве окружающей среды
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Эксперты представят предварительное заключение о событиях, предшествующих трагедии на курорте Шови, в воскресенье, заявила замминистра охраны окружающей среды Грузии Нино Тандилашвили.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести.
"На месте работают 6 групп специалистов Нацагентства окружающей среды – геологи, гидрологи, гляциологи, и, конечно, часть группы находится на месте. Мы работаем над всей информацией, полученной от наших специалистов. Обрабатываем и анализируем всю информацию, связанную с процессами, развернувшимися в долине, чтобы предоставить обществу максимально достоверную информацию в это непростое время", – сказала Тандилашвили.
По ее словам, заключение будет основываться на конкретных данных и покажет всю картину происходящего.
"Это будет заключение, основанное на конкретных данных и информации, но на данном этапе я могу сказать, что произошло очень внезапное, мгновенное событие", – сказала Тандилашвили.
Специалистам нужно время, чтобы предоставить населению максимально достоверную информацию и дать исчерпывающие ответы на все вопросы, добавила она.
В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).