https://sputnik-georgia.ru/20230806/medikamenty-pitevaya-voda-i-produkty-pitaniya--v-shovi-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-280979711.html

Медикаменты, питьевая вода и продукты питания – в Шови доставили гуманитарную помощь

Медикаменты, питьевая вода и продукты питания – в Шови доставили гуманитарную помощь

Многие люди откликнулись и помогли собрать необходимые вещи, заявили волонтеры 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T17:48+0400

2023-08-06T17:48+0400

2023-08-06T17:48+0400

грузия

новости

общество

происшествия

шови

рача

оползень в шови

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/55/248055556_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1610e8f8c2610fb041823923633d0d27.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону стихийного бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), где на днях сошел оползень, сообщает Первый канал. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, обнаружены тела 18 человек. Из них идентифицировано 12. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски еще 17 человек. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Всего с гуманитарной помощью в Рачу прибыло 12 волонтеров. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, происшествия, шови, рача, оползень в шови