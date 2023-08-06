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Медикаменты, питьевая вода и продукты питания – в Шови доставили гуманитарную помощь
Медикаменты, питьевая вода и продукты питания – в Шови доставили гуманитарную помощь
Многие люди откликнулись и помогли собрать необходимые вещи, заявили волонтеры 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T17:48+0400
2023-08-06T17:48+0400
2023-08-06T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону стихийного бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), где на днях сошел оползень, сообщает Первый канал. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, обнаружены тела 18 человек. Из них идентифицировано 12. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски еще 17 человек. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Всего с гуманитарной помощью в Рачу прибыло 12 волонтеров. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, происшествия, шови, рача, оползень в шови
грузия, новости, общество, происшествия, шови, рача, оползень в шови
Медикаменты, питьевая вода и продукты питания – в Шови доставили гуманитарную помощь
Многие люди откликнулись и помогли собрать необходимые вещи, заявили волонтеры
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Волонтеры доставили гуманитарную помощь в зону стихийного бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), где на днях сошел оползень, сообщает Первый канал.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, обнаружены тела 18 человек. Из них идентифицировано 12. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски еще 17 человек. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
"Наша инициатива – помочь людям и животным в регионе. Многие люди откликнулись и помогли нам собрать необходимые вещи. Мы сейчас в Глоле с волонтерами, у нас есть продукты как для людей, так и для животных. Ждем, когда полиция отвезет нас в деревню", – сказала одна из волонтеров Тинатин Квалиашвили.
Всего с гуманитарной помощью в Рачу прибыло 12 волонтеров.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).