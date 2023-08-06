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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане – десятки погибших и раненых

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане – десятки погибших и раненых

Спасательная операция пакистанской армии будет продолжаться до доставки всех раненых в больницу и нахождения людей, заблокированных в вагонах 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T19:09+0400

2023-08-06T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь.Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ были отправлены вертолеты армейской авиации.Министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик заявил, что причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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