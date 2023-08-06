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Политолог об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб Украины
Политолог об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб Украины
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал об активности украинской преступности в Казахстане, организации... 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T10:19+0400
2023-08-06T10:19+0400
2023-08-06T10:29+0400
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Как отметил в интервью Ашимбаев, в настоящее время в Казахстане ведется активная борьба с наркобизнесом."Казахстанские силовые структуры активно работают по пресечению каналов сбыта и производства наркотических веществ. Полиция обычно не сообщает национальность, используя формулировку "иностранные граждане", но в последствии уже выясняется, и в СМИ участились сообщения о том, что украинские граждане приобретают в Казахстане недвижимость, создают там лаборатории для производства наркотиков, причем в достаточно больших масштабах", – рассказал политолог.Кроме того, отметил Ашимбаев, в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества с участием украинских граждан, и в последнее время такие звонки от мошенников перешли на промышленную основу.Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, казахстан, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, казахстан, украина, видео
Политолог об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб Украины
10:19 06.08.2023 (обновлено: 10:29 06.08.2023)
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал об активности украинской преступности в Казахстане, организации украинцами наркобизнеса, мошеннических атаках на граждан страны и какую роль в этом играют спецслужбы Украины
Как отметил в интервью Ашимбаев, в настоящее время в Казахстане ведется активная борьба с наркобизнесом.
"Казахстанские силовые структуры активно работают по пресечению каналов сбыта и производства наркотических веществ. Полиция обычно не сообщает национальность, используя формулировку "иностранные граждане", но в последствии уже выясняется, и в СМИ участились сообщения о том, что украинские граждане приобретают в Казахстане недвижимость, создают там лаборатории для производства наркотиков, причем в достаточно больших масштабах", – рассказал политолог.
Кроме того, отметил Ашимбаев, в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества с участием украинских граждан, и в последнее время такие звонки от мошенников перешли на промышленную основу.
Подробнее смотрите в видео.