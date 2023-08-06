https://sputnik-georgia.ru/20230806/politolog-ob-ukrainskoy-prestupnosti-v-kazakhstane-i-ikh-kuratorakh-iz-spetssluzhb-ukrainy-280970049.html

Политолог об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб Украины

Политолог об украинской преступности в Казахстане и их кураторах из спецслужб Украины

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал об активности украинской преступности в Казахстане, организации... 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T10:19+0400

2023-08-06T10:19+0400

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Как отметил в интервью Ашимбаев, в настоящее время в Казахстане ведется активная борьба с наркобизнесом."Казахстанские силовые структуры активно работают по пресечению каналов сбыта и производства наркотических веществ. Полиция обычно не сообщает национальность, используя формулировку "иностранные граждане", но в последствии уже выясняется, и в СМИ участились сообщения о том, что украинские граждане приобретают в Казахстане недвижимость, создают там лаборатории для производства наркотиков, причем в достаточно больших масштабах", – рассказал политолог.Кроме того, отметил Ашимбаев, в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества с участием украинских граждан, и в последнее время такие звонки от мошенников перешли на промышленную основу.Подробнее смотрите в видео.

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