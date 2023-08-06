https://sputnik-georgia.ru/20230806/situatsiya-posle-opolznya-na-kurorte-shovi-poslednie-dannye--280965851.html

Ситуация после оползня на курорте Шови: последние данные

Ситуация после оползня на курорте Шови: последние данные

Ужасная трагедия на курорте в Шови - поиски пропавших в результате оползня ведутся третий день 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T00:20+0400

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шови

оползень в шови

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Поисково-спасательные работы в районе схода оползня на курорте Шови продолжатся всю ночь, вертолеты возобновят работу с рассветом, сообщил глава Службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были рзрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек, а 19 человек ищут. В субботу спасателям удалось обнаружить тела 6 человек. Как сообщают представители власти, в основном тела находят на территории котеджного поселка, который полностью покрыт землей вперемежку с водой. До сих пор продолжаются поиски 7-8 детей. Опознать, кто именно стал жертвой стихии, сложно. Глава Минздрава Зураб Азарашвили не исключил, что из-за состояния тел для опознания понадобится тест ДНК. Всего из 17 погибших удалось опознать 7 человек, одна из опознанных – гражданка России. С семьями пропавших без вести работают медики и психологи. Медицинские бригады дежурят у семей в 24-часовом режиме.Что касается работ спасателей в зоне стихийного бедствия, то они уже добрались до эпицентра. По последним данным, к месту подведены временный мост и четыре дороги, удалось завести на место и экскаваторы. Власти уверяют, что человеческих и технических ресурсов для поискаа пропавших достаточно и главная проблема это сама ситуация на месте. Масса земли, превратившаяся в ил и болото, покрывает 50 гектаров и ее высота составляет 5-6 метров, что не позволяет спасателям быстро найти тела. На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей, 200 военных и спецтехника. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, зураб азарашвили, происшествия, новости, минздрав, грузия