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Сход оползня в Грузии: как ведутся восстановительные работы – видео
Сход оползня в Грузии: как ведутся восстановительные работы – видео
На месте схода оползня на курорте Шови продолжается работа по расчистке территории. На месте работает тяжелая техника и сотни специалистов 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T14:57+0400
2023-08-06T14:57+0400
2023-08-06T15:03+0400
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оползень в шови
происшествия
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Ликвидацию последствий бедствия координирует оперативный штаб. Масштаб катастрофы огромен. Помощь в устранении последствий стихийного бедствия оказывают военные. Каждый день цифры погибших растут, шансов найти кого-то живым практически нет. Около 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, шови, оползень в шови, происшествия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, шови, оползень в шови, происшествия, видео
Сход оползня в Грузии: как ведутся восстановительные работы – видео
14:57 06.08.2023 (обновлено: 15:03 06.08.2023)
На месте схода оползня на курорте Шови продолжается работа по расчистке территории. На месте работает тяжелая техника и сотни специалистов
Ликвидацию последствий бедствия координирует оперативный штаб. Масштаб катастрофы огромен. Помощь в устранении последствий стихийного бедствия оказывают военные. Каждый день цифры погибших растут, шансов найти кого-то живым практически нет. Около 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.