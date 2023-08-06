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Сход оползня в Грузии: как ведутся восстановительные работы – видео

Сход оползня в Грузии: как ведутся восстановительные работы – видео

На месте схода оползня на курорте Шови продолжается работа по расчистке территории. На месте работает тяжелая техника и сотни специалистов 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T14:57+0400

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Ликвидацию последствий бедствия координирует оперативный штаб. Масштаб катастрофы огромен. Помощь в устранении последствий стихийного бедствия оказывают военные. Каждый день цифры погибших растут, шансов найти кого-то живым практически нет. Около 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

шови

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, шови, оползень в шови, происшествия, видео