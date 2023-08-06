https://sputnik-georgia.ru/20230806/stikhiynye-bedstviya-v-gruzii--samye-masshtabnye-katastrofy-280944829.html

Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы

Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы

Последняя трагедия в Грузии, которая держит в тревоге всю страну – оползень, который сошел в Шови 3 августа и забрал жизни, по последним данным, 17 человек 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T09:36+0400

2023-08-06T09:36+0400

2023-08-06T09:36+0400

грузия

происшествия

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тбилиси

рача

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оползень в шови

землетрясения в грузии

разрушительное наводнение в тбилиси

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Перед величественной природой хрупкий человек устоять не в силах. Это то, что не подвластно полному контролю. К сожалению, прошлое не раз доказывало правоту этих слов. Sputnik Грузия решил рассказать читателям о масштабных стихийных бедствиях, которые произошли в Грузии. Землетрясение в Раче, 1991 год Это землетрясение является самым мощным, зафиксированным в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия), интенсивность которого в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены около 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Землетрясение в Тбилиси, 2002 год Землетрясение в Тбилиси 25 апреля силой 6 баллов в буквальном смысле потрясло Грузию. Тогда погибли семь человек, десятки пострадали, а ущерб от разрушений, согласно оценке специалистов Всемирного банка, составил около 60 миллионов долларов. В тот день население настолько боялось повтора толчков, что люди провели ночь под открытым небом. Оползень в Дарьяльском ущелье, 2014 год 17 мая с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдорак. В результате сформировался огромный селевой поток, который сошел в Дарьяльское ущелье на территории Грузии, перекрыв русло реки Терек и разрушив участок Военно-Грузинской дороги, образовав на ней огромные завалы из камней и почвы. Также в результате катастрофы часть трассы оказалась затоплена. Тогда Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой для проезда автотранспорта в течение месяца. Наводнение в Тбилиси, 2015 год Восемь лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси. Наводнение произошло из-за схода оползня в реку Вере выше Тбилиси. На город двинулись массы воды вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями. Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крова, был затоплен Тбилисский зоопарк, а также частный приют для собак. Оползень в Раче, 2023 Оползень сошел на курорт Шови 3 августа днем. По последним данным, погибли 17 человек. Ищут 19 пропавших без вести. Масса земли почти полностью уничтожила туристическую инфраструктуру курорта и разрушила ведущие к нему мосты и дороги. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 210 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, обзоры, тбилиси, рача, шови, оползень в шови, землетрясения в грузии, разрушительное наводнение в тбилиси