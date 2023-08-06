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Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы
Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы
Последняя трагедия в Грузии, которая держит в тревоге всю страну – оползень, который сошел в Шови 3 августа и забрал жизни, по последним данным, 17 человек 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T09:36+0400
2023-08-06T09:36+0400
грузия
происшествия
обзоры
тбилиси
рача
шови
оползень в шови
землетрясения в грузии
разрушительное наводнение в тбилиси
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Перед величественной природой хрупкий человек устоять не в силах. Это то, что не подвластно полному контролю. К сожалению, прошлое не раз доказывало правоту этих слов. Sputnik Грузия решил рассказать читателям о масштабных стихийных бедствиях, которые произошли в Грузии. Землетрясение в Раче, 1991 год Это землетрясение является самым мощным, зафиксированным в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия), интенсивность которого в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены около 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Землетрясение в Тбилиси, 2002 год Землетрясение в Тбилиси 25 апреля силой 6 баллов в буквальном смысле потрясло Грузию. Тогда погибли семь человек, десятки пострадали, а ущерб от разрушений, согласно оценке специалистов Всемирного банка, составил около 60 миллионов долларов. В тот день население настолько боялось повтора толчков, что люди провели ночь под открытым небом. Оползень в Дарьяльском ущелье, 2014 год 17 мая с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдорак. В результате сформировался огромный селевой поток, который сошел в Дарьяльское ущелье на территории Грузии, перекрыв русло реки Терек и разрушив участок Военно-Грузинской дороги, образовав на ней огромные завалы из камней и почвы. Также в результате катастрофы часть трассы оказалась затоплена. Тогда Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой для проезда автотранспорта в течение месяца. Наводнение в Тбилиси, 2015 год Восемь лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси. Наводнение произошло из-за схода оползня в реку Вере выше Тбилиси. На город двинулись массы воды вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями. Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крова, был затоплен Тбилисский зоопарк, а также частный приют для собак. Оползень в Раче, 2023 Оползень сошел на курорт Шови 3 августа днем. По последним данным, погибли 17 человек. Ищут 19 пропавших без вести. Масса земли почти полностью уничтожила туристическую инфраструктуру курорта и разрушила ведущие к нему мосты и дороги. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 210 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, обзоры, тбилиси, рача, шови, оползень в шови, землетрясения в грузии, разрушительное наводнение в тбилиси
грузия, происшествия, обзоры, тбилиси, рача, шови, оползень в шови, землетрясения в грузии, разрушительное наводнение в тбилиси

Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы

09:36 06.08.2023
© Tbilisi City HallНаводнение в Тбилиси
Наводнение в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2023
© Tbilisi City Hall
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Последняя трагедия в Грузии, которая держит в тревоге всю страну – оползень, который сошел в Шови 3 августа и забрал жизни, по последним данным, 17 человек
Перед величественной природой хрупкий человек устоять не в силах. Это то, что не подвластно полному контролю. К сожалению, прошлое не раз доказывало правоту этих слов.
Sputnik Грузия решил рассказать читателям о масштабных стихийных бедствиях, которые произошли в Грузии.
Землетрясение в Раче, 1991 год
Это землетрясение является самым мощным, зафиксированным в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия), интенсивность которого в эпицентре была 9 баллов.
© Ministry of Environment Protection and AgricultureСела Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка
Села Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Села Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены около 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Землетрясение в Тбилиси, 2002 год
Землетрясение в Тбилиси 25 апреля силой 6 баллов в буквальном смысле потрясло Грузию. Тогда погибли семь человек, десятки пострадали, а ущерб от разрушений, согласно оценке специалистов Всемирного банка, составил около 60 миллионов долларов.
© AFP 2023 / ADEK BERRYСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Сейсмограф
© AFP 2023 / ADEK BERRY
В тот день население настолько боялось повтора толчков, что люди провели ночь под открытым небом.
Оползень в Дарьяльском ущелье, 2014 год
17 мая с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдорак. В результате сформировался огромный селевой поток, который сошел в Дарьяльское ущелье на территории Грузии, перекрыв русло реки Терек и разрушив участок Военно-Грузинской дороги, образовав на ней огромные завалы из камней и почвы.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредупреждающий баннер на въезде в ту часть Дарьяльского ущелья, которая пострадала от стихийного бедствия
Предупреждающий баннер на въезде в ту часть Дарьяльского ущелья, которая пострадала от стихийного бедствия - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Предупреждающий баннер на въезде в ту часть Дарьяльского ущелья, которая пострадала от стихийного бедствия
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Также в результате катастрофы часть трассы оказалась затоплена. Тогда Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой для проезда автотранспорта в течение месяца.
Наводнение в Тбилиси, 2015 год
Восемь лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси. Наводнение произошло из-за схода оползня в реку Вере выше Тбилиси. На город двинулись массы воды вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями.
© photo : courtesy of Tbilisi City HallНаводнение в Тбилиси
Наводнение в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Наводнение в Тбилиси
© photo : courtesy of Tbilisi City Hall
Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крова, был затоплен Тбилисский зоопарк, а также частный приют для собак.
Оползень в Раче, 2023
Оползень сошел на курорт Шови 3 августа днем. По последним данным, погибли 17 человек. Ищут 19 пропавших без вести.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2023
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Масса земли почти полностью уничтожила туристическую инфраструктуру курорта и разрушила ведущие к нему мосты и дороги. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 210 человек.
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