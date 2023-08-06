Стихийные бедствия в Грузии – самые масштабные катастрофы
© Tbilisi City HallНаводнение в Тбилиси
© Tbilisi City Hall
Последняя трагедия в Грузии, которая держит в тревоге всю страну – оползень, который сошел в Шови 3 августа и забрал жизни, по последним данным, 17 человек
Перед величественной природой хрупкий человек устоять не в силах. Это то, что не подвластно полному контролю. К сожалению, прошлое не раз доказывало правоту этих слов.
Sputnik Грузия решил рассказать читателям о масштабных стихийных бедствиях, которые произошли в Грузии.
Землетрясение в Раче, 1991 год
Это землетрясение является самым мощным, зафиксированным в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия), интенсивность которого в эпицентре была 9 баллов.
© Ministry of Environment Protection and AgricultureСела Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка
Села Цана и Урави региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети очистят от очагов опасного и канцерогенного полуметалла — мышьяка
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены около 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Землетрясение в Тбилиси, 2002 год
Землетрясение в Тбилиси 25 апреля силой 6 баллов в буквальном смысле потрясло Грузию. Тогда погибли семь человек, десятки пострадали, а ущерб от разрушений, согласно оценке специалистов Всемирного банка, составил около 60 миллионов долларов.
© AFP 2023 / ADEK BERRYСейсмограф
Сейсмограф
© AFP 2023 / ADEK BERRY
В тот день население настолько боялось повтора толчков, что люди провели ночь под открытым небом.
Оползень в Дарьяльском ущелье, 2014 год
17 мая с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдорак. В результате сформировался огромный селевой поток, который сошел в Дарьяльское ущелье на территории Грузии, перекрыв русло реки Терек и разрушив участок Военно-Грузинской дороги, образовав на ней огромные завалы из камней и почвы.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредупреждающий баннер на въезде в ту часть Дарьяльского ущелья, которая пострадала от стихийного бедствия
Предупреждающий баннер на въезде в ту часть Дарьяльского ущелья, которая пострадала от стихийного бедствия
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Также в результате катастрофы часть трассы оказалась затоплена. Тогда Военно-Грузинская дорога оставалась закрытой для проезда автотранспорта в течение месяца.
Наводнение в Тбилиси, 2015 год
Восемь лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси. Наводнение произошло из-за схода оползня в реку Вере выше Тбилиси. На город двинулись массы воды вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями.
© photo : courtesy of Tbilisi City HallНаводнение в Тбилиси
Наводнение в Тбилиси
© photo : courtesy of Tbilisi City Hall
Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крова, был затоплен Тбилисский зоопарк, а также частный приют для собак.
Оползень в Раче, 2023
Оползень сошел на курорт Шови 3 августа днем. По последним данным, погибли 17 человек. Ищут 19 пропавших без вести.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Масса земли почти полностью уничтожила туристическую инфраструктуру курорта и разрушила ведущие к нему мосты и дороги. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 210 человек.