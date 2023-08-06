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Точный прогноз погоды в Батуми 7-13 августа

Точный прогноз погоды в Батуми 7-13 августа

Начало недели в Батуми будет солнечным. Температура воздуха прогреется до 30 градусов. Со второй половины недели синоптики прогнозируют дождливую погоду. На... 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T18:29+0400

2023-08-06T18:29+0400

2023-08-06T19:35+0400

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точный прогноз погоды в батуми

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В понедельник, 7 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 26 градусов ночью, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. Во вторник, 8 августа, в Батуми сохранится солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 30 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 25 градусов. Скорость ветра 8 м/с. В среду, 9 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с. В четверг, 10 августа, в Батуми будет облачно, возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 24 градуса, а днем – 29 градусов тепла. В пятницу, 11 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, днем – 32 градуса тепла. В субботу, 12 августа, в Батуми будет дождливо. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В воскресенье, 13 августа, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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