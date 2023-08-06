https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-v-gruzii-voennye-uchastvuyut-v-poiskovo-spasatelnoy-operatsii-280966566.html
Трагедия на курорте в Грузии: военные участвуют в поисково-спасательной операции
Трагедия на курорте в Грузии: военные участвуют в поисково-спасательной операции
К ликвидации последствий схода оползня в Шови подключились военные. На место природной катастрофы были направлены 200 военнослужащих. Смотрите видео Sputnik... 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T08:28+0400
2023-08-06T08:28+0400
2023-08-06T08:41+0400
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видео-новости из грузии
шови
оползень в шови
стихийное бедствие
происшествия
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Вместе с сотнями спасателей военные участвуют в поиске пропавших без вести в зоне бедствия. Власти говорят, что масштаб трагедии после схода оползня огромен. Каменистая масса покрыла в среднем на четыре метра территорию в 50 гектаров. По данным специалистов, на курорт Шови сошло около 5 млн кубометров твердой массы. Найти кого-то живым из тех, кто пропал без вести, уже практически нет надежды.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, происшествия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шови, оползень в шови, стихийное бедствие, происшествия, видео
Трагедия на курорте в Грузии: военные участвуют в поисково-спасательной операции
08:28 06.08.2023 (обновлено: 08:41 06.08.2023)
К ликвидации последствий схода оползня в Шови подключились военные. На место природной катастрофы были направлены 200 военнослужащих. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий
Вместе с сотнями спасателей военные участвуют в поиске пропавших без вести в зоне бедствия. Власти говорят, что масштаб трагедии после схода оползня огромен. Каменистая масса покрыла в среднем на четыре метра территорию в 50 гектаров.
По данным специалистов, на курорт Шови сошло около 5 млн кубометров твердой массы. Найти кого-то живым из тех, кто пропал без вести, уже практически нет надежды.