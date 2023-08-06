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В Вашингтоне в результате стрельбы на улице погибли три человека
В Вашингтоне в результате стрельбы на улице погибли три человека
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T13:52+0400
2023-08-06T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Стрельба произошла на юго-востоке столицы США Вашингтона, три человека погибли, два пострадали. Об этом сообщает полиция города.По ее словам, среди погибших – двое мужчин и одна женщина.Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, происшествия, вашингтон, сша, стрельба
в мире, новости, происшествия, вашингтон, сша, стрельба

В Вашингтоне в результате стрельбы на улице погибли три человека

13:52 06.08.2023 (обновлено: 15:48 06.08.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANПолиция Вашингтона на месте происшествия
Полиция Вашингтона на месте происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента
ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Стрельба произошла на юго-востоке столицы США Вашингтона, три человека погибли, два пострадали. Об этом сообщает полиция города.

"В субботу вечером наши сотрудники отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд, где были слышны выстрелы. ... На месте происшествия они обнаружили пять пострадавших в результате стрельбы. Трое из них скончались", – отметила и. о. шефа полиции Памела Смит в официальном заявлении журналистам.

По ее словам, среди погибших – двое мужчин и одна женщина.
Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.
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