https://sputnik-georgia.ru/20230806/v-vashingtone-v-rezultate-strelby-na-ulitse-pogibli-tri-cheloveka-280976385.html

В Вашингтоне в результате стрельбы на улице погибли три человека

В Вашингтоне в результате стрельбы на улице погибли три человека

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T13:52+0400

2023-08-06T13:52+0400

2023-08-06T15:48+0400

в мире

новости

происшествия

вашингтон

сша

стрельба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280978151_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10fe0f66a37f7f83968308a137382a55.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Стрельба произошла на юго-востоке столицы США Вашингтона, три человека погибли, два пострадали. Об этом сообщает полиция города.По ее словам, среди погибших – двое мужчин и одна женщина.Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, вашингтон, сша, стрельба