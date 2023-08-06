https://sputnik-georgia.ru/20230806/voennyy-ekspert-o-provalakh-vsu-na-fronte-noveyshem-rossiyskom-oruzhii-i-strakhakh-nato-280980214.html

Военный эксперт о провалах ВСУ на фронте, новейшем российском оружии и страхах НАТО

Военный эксперт о провалах ВСУ на фронте, новейшем российском оружии и страхах НАТО

Так в программе "Время-Ч" военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал второй этап украинского контрнаступления. 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T18:42+0400

2023-08-06T18:42+0400

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Так в программе "Время-Ч" военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал второй этап украинского контрнаступления. По словам нашего гостя, украинских военнослужащих громят еще до того, как они подходят к первой российской оборонительной линии. В это же время российские военнослужащие продвигаются вперед и занимают более выгодные позиции, что сильно злит Запад. О приоритетных задачах российской спецоперации, новом российском вооружении и учениях на Балтике, которых боится НАТО, смотрите в полной версии видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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