https://sputnik-georgia.ru/20230806/voennyy-ekspert-o-provalakh-vsu-na-fronte-noveyshem-rossiyskom-oruzhii-i-strakhakh-nato-280980214.html
Военный эксперт о провалах ВСУ на фронте, новейшем российском оружии и страхах НАТО
Военный эксперт о провалах ВСУ на фронте, новейшем российском оружии и страхах НАТО
Так в программе "Время-Ч" военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал второй этап украинского контрнаступления. 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T18:42+0400
2023-08-06T18:42+0400
2023-08-06T23:42+0400
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Так в программе "Время-Ч" военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал второй этап украинского контрнаступления. По словам нашего гостя, украинских военнослужащих громят еще до того, как они подходят к первой российской оборонительной линии. В это же время российские военнослужащие продвигаются вперед и занимают более выгодные позиции, что сильно злит Запад. О приоритетных задачах российской спецоперации, новом российском вооружении и учениях на Балтике, которых боится НАТО, смотрите в полной версии видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, нато, россия, видео
мультимедиа, видео, нато, россия, видео
Военный эксперт о провалах ВСУ на фронте, новейшем российском оружии и страхах НАТО
18:42 06.08.2023 (обновлено: 23:42 06.08.2023)
Так в программе "Время-Ч" военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал второй этап украинского контрнаступления.
По словам нашего гостя, украинских военнослужащих громят еще до того, как они подходят к первой российской оборонительной линии.
В это же время российские военнослужащие продвигаются вперед и занимают более выгодные позиции, что сильно злит Запад.
О приоритетных задачах российской спецоперации, новом российском вооружении и учениях на Балтике, которых боится НАТО, смотрите в полной версии видео.