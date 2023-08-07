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День траура по погибшим в Шови: скорбит вся Грузия – видео
День траура по погибшим в Шови: скорбит вся Грузия – видео
День траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в горном крае Рача объявлен в Грузии 7 августа. У всех ведомств и учреждений приспущены... 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T15:01+0400
2023-08-07T15:01+0400
2023-08-07T15:08+0400
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стихийное бедствие
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По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оползень в шови, шови, стихийное бедствие, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, оползень в шови, шови, стихийное бедствие, видео
День траура по погибшим в Шови: скорбит вся Грузия – видео
15:01 07.08.2023 (обновлено: 15:08 07.08.2023)
День траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в горном крае Рача объявлен в Грузии 7 августа. У всех ведомств и учреждений приспущены государственные флаги. Вся страна скорбит по погибшим
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей.