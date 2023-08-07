https://sputnik-georgia.ru/20230807/den-traura-po-pogibshim-v-shovi-skorbit-vsya-gruziya---video-281003725.html

День траура по погибшим в Шови: скорбит вся Грузия – видео

День траура по погибшим в Шови: скорбит вся Грузия – видео

День траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в горном крае Рача объявлен в Грузии 7 августа. У всех ведомств и учреждений приспущены... 07.08.2023, Sputnik Грузия

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шови

стихийное бедствие

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По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей.

шови

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