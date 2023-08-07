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До +41 градуса: Грузию накроет тепловая волна
До +41 градуса: Грузию накроет тепловая волна
Ожидаемая высокая температура может вызвать такие процессы, как тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T18:03+0400
2023-08-07T18:03+0400
2023-08-07T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. На текущей неделе Грузию накроет тепловая волна – в Восточной Грузии температура поднимется до +41 градуса, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Ожидается, что в некоторые дни температура воздуха в Западной Грузии может достичь +37…+39 градусов, а Восточной Грузии – до +39…+41 градуса. В горных районах страны максимальная дневная температура воздуха повысится до +33…+38 градусов, в высокогорье – до +28…+33 градусов. Отмечается, что ожидаемая высокая температура может вызвать такие процессы, как тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
До +41 градуса: Грузию накроет тепловая волна
18:03 07.08.2023 (обновлено: 18:13 07.08.2023)
Ожидаемая высокая температура может вызвать такие процессы, как тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. На текущей неделе Грузию накроет тепловая волна – в Восточной Грузии температура поднимется до +41 градуса, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Ожидается, что в некоторые дни температура воздуха в Западной Грузии может достичь +37…+39 градусов, а Восточной Грузии – до +39…+41 градуса.
В горных районах страны максимальная дневная температура воздуха повысится до +33…+38 градусов, в высокогорье – до +28…+33 градусов.
Отмечается, что ожидаемая высокая температура может вызвать такие процессы, как тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников.