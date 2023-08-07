https://sputnik-georgia.ru/20230807/do-41-gradusa-gruziyu-nakroet-teplovaya-volna-281008624.html

До +41 градуса: Грузию накроет тепловая волна

До +41 градуса: Грузию накроет тепловая волна

Ожидаемая высокая температура может вызвать такие процессы, как тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников 07.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. На текущей неделе Грузию накроет тепловая волна – в Восточной Грузии температура поднимется до +41 градуса, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Ожидается, что в некоторые дни температура воздуха в Западной Грузии может достичь +37…+39 градусов, а Восточной Грузии – до +39…+41 градуса. В горных районах страны максимальная дневная температура воздуха повысится до +33…+38 градусов, в высокогорье – до +28…+33 градусов. Отмечается, что ожидаемая высокая температура может вызвать такие процессы, как тепловой стресс, лесные пожары и таяние ледников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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