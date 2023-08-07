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Двое несовершеннолетних утонули в Поти

Двое несовершеннолетних утонули в Поти

По предварительной информации, подростки днем пошли купаться, и после этого их не видели 07.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Двое подростков утонули в море в портовом городе Поти (Самегрело – Земо Сванети) в понедельник, сообщает Первый канал. По предварительной информации, подростки днем пошли купаться, и после этого их не видели. Тело 14-летнего мальчика уже обнаружили. Поиски второго пропавшего продолжаются. На месте мобилизована бригада скорой помощи и полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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