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Двое несовершеннолетних утонули в Поти
Двое несовершеннолетних утонули в Поти
По предварительной информации, подростки днем пошли купаться, и после этого их не видели 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T23:18+0400
2023-08-07T23:18+0400
2023-08-07T23:42+0400
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поти
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Двое подростков утонули в море в портовом городе Поти (Самегрело – Земо Сванети) в понедельник, сообщает Первый канал. По предварительной информации, подростки днем пошли купаться, и после этого их не видели. Тело 14-летнего мальчика уже обнаружили. Поиски второго пропавшего продолжаются. На месте мобилизована бригада скорой помощи и полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, поти
грузия, новости, происшествия, поти
Двое несовершеннолетних утонули в Поти
23:18 07.08.2023 (обновлено: 23:42 07.08.2023)
По предварительной информации, подростки днем пошли купаться, и после этого их не видели
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Двое подростков утонули в море в портовом городе Поти (Самегрело – Земо Сванети) в понедельник, сообщает Первый канал.
По предварительной информации, подростки днем пошли купаться, и после этого их не видели.
Тело 14-летнего мальчика уже обнаружили. Поиски второго пропавшего продолжаются.
На месте мобилизована бригада скорой помощи и полиция.