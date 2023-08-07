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Финляндия готовится к борьбе с новым вирусом
Финляндия готовится к борьбе с новым вирусом
Некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Вирус птичьего гриппа, бушующий в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.По данным организации, в Финляндии вирусом поражены 21 животноводческое хозяйство. Источником инфекции являются дикие птицы, в частности чайки. Результаты исследования образцов генома показали, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих.О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне. Вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах. Во вторник, 1 августа, власти приняли решение усыпить около 50 тысяч пушных зверей, в основном норок, для борьбы с эпидемией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, общество, новости, финляндия, вирус, здравоохранение
в мире, общество, новости, финляндия, вирус, здравоохранение
Финляндия готовится к борьбе с новым вирусом
22:54 07.08.2023 (обновлено: 23:27 07.08.2023)
Некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik.
Вирус птичьего гриппа, бушующий в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.
По данным организации, в Финляндии вирусом поражены 21 животноводческое хозяйство. Источником инфекции являются дикие птицы, в частности чайки. Результаты исследования образцов генома показали, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих.
"Эта проблема имеет не только национальное значение. Международные органы здравоохранения и ученые также опасаются, что адаптация млекопитающих к вирусу может в худшем случае привести к пандемии нового вируса гриппа среди людей", – отметил Ниеминен.
О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне. Вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах. Во вторник, 1 августа, власти приняли решение усыпить около 50 тысяч пушных зверей, в основном норок, для борьбы с эпидемией.