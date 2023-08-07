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Финляндия готовится к борьбе с новым вирусом

Финляндия готовится к борьбе с новым вирусом

Некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T22:54+0400

2023-08-07T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Вирус птичьего гриппа, бушующий в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.По данным организации, в Финляндии вирусом поражены 21 животноводческое хозяйство. Источником инфекции являются дикие птицы, в частности чайки. Результаты исследования образцов генома показали, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих.О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне. Вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах. Во вторник, 1 августа, власти приняли решение усыпить около 50 тысяч пушных зверей, в основном норок, для борьбы с эпидемией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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