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"Курорта Шови больше нет" – хронология трагедии в горах Грузии

"Курорта Шови больше нет" – хронология трагедии в горах Грузии

Седьмое августа объявлено в Грузии днем траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в регионе Рача. Хронология страшных событий – в репортаже... 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T18:07+0400

2023-08-07T18:07+0400

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В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли, по последним данным, 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.

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