https://sputnik-georgia.ru/20230807/kurorta-shovi-bolshe-net---khronologiya-tragedii-v-gorakh-gruzii-281008970.html
"Курорта Шови больше нет" – хронология трагедии в горах Грузии
"Курорта Шови больше нет" – хронология трагедии в горах Грузии
Седьмое августа объявлено в Грузии днем траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в регионе Рача. Хронология страшных событий – в репортаже... 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T18:07+0400
2023-08-07T18:07+0400
2023-08-07T18:14+0400
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стихийное бедствие
шови
оползень в шови
траур
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В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли, по последним данным, 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, шови, оползень в шови, траур, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, шови, оползень в шови, траур, видео
"Курорта Шови больше нет" – хронология трагедии в горах Грузии
18:07 07.08.2023 (обновлено: 18:14 07.08.2023)
Седьмое августа объявлено в Грузии днем траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в регионе Рача. Хронология страшных событий – в репортаже Sputnik Грузия.
В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли, по последним данным, 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.